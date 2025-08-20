Fin a Magis TV: Deja de funcionar por afectaciones legales; una prohibición masiva

Una contundente orden judicial dictaminó el bloqueo definitivo de Magis TV, una aplicación que permitía acceder de forma ilícita a series, películas y canales de televisión en vivo sin necesidad de pagar suscripciones.

Puedes leer: Comerciantes de San Victorino enfrentan el 'Efecto Temu'; ¿ventas se vinieron abajo?

Esta medida, que ya afectaba a cientos de miles de usuarios a diario, representa un hito en la batalla contra la piratería digital en Argentina.



¿Qué Provocó la Caída de Magis TV en Argentina?

El cierre de Magis TV es una consecuencia directa de los masivos reclamos de diversas plataformas legales de streaming, como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video, entre otras.



Estas compañías denunciaron que la aplicación violaba de manera flagrante los derechos de autor al retransmitir contenido sin las licencias oficiales correspondientes.

Mientras los servicios legítimos invierten millones de dólares en licencias y mantienen contratos con productoras, Magis TV operaba en la completa ilegalidad, robando señales de televisión y distribuyendo material audiovisual sin abonar ningún derecho.

Esta práctica generaba pérdidas millonarias para las plataformas oficiales.

Publicidad

La decisión judicial, ejecutada en el marco de la Operación 404, fue dictada por el juez Esteban Rossignoli.

El fallo no solo ordenó la interrupción inmediata de la aplicación, sino que también exigió a Google que desinstale la app de todos los dispositivos Android con IP argentina, incluso si ya estaba instalada por fuera de la tienda oficial.

Publicidad

Esta disposición es un precedente inédito, ya que nunca antes se había forzado a Google a desactivar una aplicación en celulares ya activos.

La Liga Española, por ejemplo, apoyó la medida, asegurando que, con la colaboración de Google, la piratería podría reducirse hasta en un 80%. Magis TV acumulaba más de 55 millones de accesos en los últimos meses.



Riesgos ocultos de Magis TV

Más allá de su evidente ilegalidad, las autoridades advirtieron repetidamente que el uso de Magis TV era extremadamente peligroso para la seguridad de los dispositivos de los usuarios.

Al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, su instalación se realizaba mediante archivos APK externos, lo que eludía los controles de seguridad y aumentaba significativamente el riesgo de descargar malware.

Puedes leer: Plataforma TEMU en el centro de polémica, ¿qué clientes se verán afectados?

Entre los peligros más comunes que los usuarios de Magis TV enfrentaban se encontraban:



Instalación de virus y troyanos al descargar archivos no verificados.

Robo de datos personales, ya que la aplicación solicitaba información como correo electrónico y número de teléfono sin respaldo oficial.

Acceso a documentos privados almacenados en celulares, computadoras o televisores inteligentes.

Compromiso de la red Wi-Fi doméstica, exponiendo la seguridad de todos los dispositivos conectados.

Además, el uso de aplicaciones piratas como Magis TV podía causar daños técnicos permanentes en los dispositivos, incluyendo sobrecarga del sistema, consumo excesivo de memoria RAM, fallas frecuentes en procesadores, deterioro acelerado de la batería, sobrecalentamiento constante y una drástica reducción de la vida útil del equipo.

Con el cierre definitivo de Magis TV, los usuarios que dependían de este servicio para acceder a contenido sin costo se quedarán sin acceso.

Publicidad

La única alternativa segura y legal es migrar hacia las plataformas oficiales de streaming, que no solo garantizan la legalidad del contenido, sino también una mayor seguridad y privacidad para los dispositivos.

Entre las opciones legales de pago disponibles se encuentran servicios como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max. Para aquellos que buscan alternativas gratuitas y completamente legales, existen opciones como:

Publicidad

Canales oficiales de televisión que transmiten su contenido por internet.

Pluto TV, un servicio gratuito que incluye publicidad.

Tubi, que ofrece películas y series también con anuncios.

YouTube, con una vasta cantidad de contenido oficial de canales y productoras.

La medida contra Magis TV se enmarca en una estrategia más amplia por parte de organismos judiciales y empresas de entretenimiento para combatir la piratería en Argentina y América Latina.

Se espera que este bloqueo siente un precedente para futuras acciones contra servicios similares que operan al margen de la ley en la región.

