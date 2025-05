Tensa discusión en La Kalle por noticia falsa sobre Temu genera incomodidad en el set

Durante la emisión del programa El Klub de La Kalle en la mañana de este jueves 29 de mayo, se vivió un momento de alta tensión entre los presentadores, tras la divulgación de una noticia que resultó ser falsa.

El periodista Felipe García confrontó con dureza a su compañera Manuela, luego de que esta mencionara al aire que una embarcación hundida en India transportaba productos de la plataforma Temu, hecho que, según él, carecía de veracidad.

El periodista no tardó en cuestionar en vivo a la presentadora sobre la procedencia de esa información. “¿De dónde sacaste esa noticia?”, preguntó en repetidas ocasiones, visiblemente molesto, y agregó con tono crítico que ella estaba difundiendo fake news.

Manuela, algo incómoda ante la confrontación, defendió su labor explicando que había consultado tres fuentes antes de compartir la información. Aun así, reconoció que podía haber cometido un error y respondió con sarcasmo: “Pero como ustedes son perfectos…”

Las palabras encendieron aún más el ambiente en el estudio. Felipe García insistió en que la presentadora debía limitarse a las noticias de entretenimiento, y la acusó de invadir espacios periodísticos serios sin tener el contexto adecuado.

Manuela replicó que simplemente estaba cumpliendo una instrucción del director del programa, Jhovanoty, quien le había solicitado abordar el tema como antesala a una intervención musical de Leonardo Cuervo.

Ante el evidente conflicto, el locutor Roberto Blanco intentó calmar la situación pidiendo respeto entre los colegas. “Hombre, pero con respeto, por favor”, intervino. A pesar de sus esfuerzos, la discusión dejó una palpable incomodidad en el set, incluso después de que las aguas se calmaron parcialmente.

La discusión escaló hasta el punto en que Felipe hizo alusión a una antigua compañera del programa, Marta, diciendo: “Como decía mi difunta compañera Marta: no desinformen”.

Además, acusó a Manuela de obtener información de redes sociales sin verificarla, ironizando que probablemente “la encontró en fakews.com”.

La presentadora no se quedó atrás y recordó que en ocasiones anteriores fue ella quien ayudó a García a complementar información en vivo, acusándolo de incoherencia. “Yo le colaboro amorosamente y ahora me dice que me meta solo en lo mío”, replicó visiblemente afectada.

Este tenso cruce de palabras fue dejado atrás finalmente tras superar la discusión y pasar a otros temas noticiosos. Aunque el programa continuó con normalidad tras el altercado, quedó claro que la tensión entre los presentadores podría dejar cicatrices difíciles de borrar.