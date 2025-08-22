Renta Ciudadana revela los hogares que serán beneficiados en el cuarto ciclo

Prosperidad Social intensifica controles y exige datos precisos para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan y permanezcan en el programa, marcando la pauta para el ciclo de septiembre.

El Programa Renta Ciudadana, una iniciativa gubernamental diseñada para apoyar a los hogares más vulnerables de Colombia mediante transferencias monetarias, ha puesto en marcha un riguroso sistema de verificación para asegurar la permanencia de sus beneficiarios.



La entidad encargada, Prosperidad Social (DPS), estableció dos pilares fundamentales de control: el cumplimiento de las corresponsabilidades y la actualización constante de la información de los hogares.

Antes de que un hogar pueda recibir cualquier transferencia monetaria, el DPS exige que todas las personas cuenten con documentos válidos y vigentes. Estos son reconocidos específicamente por el programa según la edad del beneficiario:

Cédula de ciudadanía: Es el requisito principal para mayores de 18 años, debe estar en buen estado y ser legible.

Es el requisito principal para mayores de 18 años, debe estar en buen estado y ser legible. Tarjeta de identidad : Identificación para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años.

: Identificación para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años. Registro civil de nacimiento: Válido únicamente para menores de 7 años.

Es fundamental comprender que otros soportes no reemplazan estos documentos válidos. Para evitar retrasos o rechazos, el DPS recomienda preparar los documentos con esmero: revisar que estén completos y actualizados (vigencia y legibilidad), usar escaneos nítidos en PDF o JPG a color sin reflejos ni recortes, y presentar un solo documento por persona para evitar confusiones en el sistema.

Errores frecuentes a evitar:

Fotos borrosas o recortes de números.

Usar el documento de un familiar en lugar del propio.

Documentos vencidos o en trámite sin el soporte adecuado.

Diferencias en nombres o fechas.

No responder a los requerimientos del DPS.

Al momento de reclamar giros, que se entregan a través del Banco Agrario y aliados financieros, el documento válido debe coincidir con el titular del hogar.



Las dos verificaciones cruciales de Prosperidad Social

A partir de agosto de 2025, Prosperidad Social intensificó un proceso exhaustivo para verificar que los hogares beneficiarios cumplan con sus obligaciones, un paso fundamental para seguir recibiendo las transferencias monetarias.

1. El cumplimiento de las corresponsabilidades: Estas responsabilidades, estipuladas en el acta de compromiso al ingresar al programa, son la piedra angular para fomentar la autogestión y el desarrollo de capacidades en los hogares.

La verificación se articula en ciclos a lo largo del año. Específicamente, en los ciclos 2, 4 y 6, catalogados como "condicionados", los hogares tienen la obligación de demostrar su cumplimiento. Si un hogar no acredita estas exigencias, la transferencia correspondiente a ese ciclo no será liquidada. En los ciclos 1, 3 y 5, la entidad se enfoca en el seguimiento de aquellos que no superaron la verificación anterior.

Las corresponsabilidades se dividen en dos ámbitos principales:



Salud:

Niños y niñas menores de 6 años deben tener su esquema de vacunación completo y recibir al menos dos atenciones médicas anuales. Personas con discapacidad que requieren cuidador deben acceder a dos controles de salud cada año. Todos los miembros del hogar deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) oficial y mantener tu información de afiliación actualizada.

Educación y participación comunitaria:

Garantizar la matrícula y la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus clases. Participar en actividades promovidas por la administración municipal (como jornadas de salud o limpieza). Asistir a los encuentros comunitarios organizados por Prosperidad Social.



2. Veracidad y actualización de la información: Un requisito fundamental para la permanencia en la Renta Ciudadana es mantener la información del hogar actualizada y veraz.

Los beneficiarios deben tener sus datos actualizados en la ficha Sisbén IV o el instrumento equivalente ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Cualquier cambio en la información de contacto, como números de celular o correos electrónicos, debe ser reportado a la oficina municipal si no es posible actualizarlo a través del Sisbén IV. Es igualmente crucial notificar el fallecimiento de cualquier miembro del hogar.

Prosperidad Social realiza un cruce de esta información con diversas entidades, incluyendo EPS, establecimientos educativos y el Sisbén, para garantizar la exactitud de los datos, lo cual es indispensable para mantener el estatus de beneficiario activo.



¿Cómo consultar y resolver dudas para el ciclo 4 de Renta Ciudadana?

Para los hogares a la expectativa del cuarto ciclo de Renta Ciudadana en septiembre de 2025, es vital verificar tu estado en las plataformas oficiales:

Portal de consulta de hogares DPS: Permite comprobar si el hogar está habilitado para el ciclo y revisar novedades.

Permite comprobar si el hogar está habilitado para el ciclo y revisar novedades. Consulta de giros en el Banco Agrario (BAC): Muestra si hay un giro asignado y dónde cobrarlo.

Portal de Devolución del IVA: Una consulta adicional si el hogar es también potencial beneficiario de este apoyo.

Sisbén en línea: Para actualizar o verificar la clasificación socioeconómica.

Los hogares con prioridad son aquellos en extrema pobreza, con especial atención a madres que cuidan niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad e integrantes con necesidades de cuidado.

Señales de que tu hogar va por buen camino incluyen no registrar interrupción o sanción del incentivo, contar con un medio de cobro válido, tener datos de contacto actualizados y que la información del Sisbén IV esté vigente.

Si el sistema no reconoce tus documentos válidos o si existen dudas o novedades (como cambios de titular, actualización de datos o traslado de giro), puede escribir al DPS a [email protected]. El correo debe seguir un esquema específico:

Asunto : Validación de documentos válidos – [Nombre del titular] – [Número de documento] o Consulta – cuarto ciclo septiembre – [Nombre titular] – [Documento].

: Validación de documentos válidos – [Nombre del titular] – [Número de documento] o Consulta – cuarto ciclo septiembre – [Nombre titular] – [Documento]. Cuerpo del correo: Nombres completos, número de documento, municipio, teléfono de contacto y una explicación clara del caso.

Nombres completos, número de documento, municipio, teléfono de contacto y una explicación clara del caso. Adjuntos: Un único PDF con los documentos válidos escaneados y, si aplica, evidencia de error en el portal. Para novedades, se pueden adjuntar soportes adicionales y evidencia de consulta. Se recomienda incluir una autorización de tratamiento de datos.

Además del correo, el DPS ofrece otros canales oficiales: líneas nacionales gratuitas, WhatsApp (318 806 7329) y mensajes de texto al 85594.

Contar con documentos válidos y vigentes es el primer filtro para avanzar en la Renta Ciudadana.

Prepararlos de forma correcta evita rechazos y retrasos en verificaciones y pagos. Mantener la trazabilidad, guardando capturas de pantalla de consultas y radicados, puede agilizar cualquier reclamo.

Las confirmaciones de fechas y cronogramas para el Ciclo 4 se publican únicamente por el DPS en canales oficiales, por lo que es vital consultar siempre la información institucional antes de cualquier gestión.

Este monitoreo constante busca asegurar que los recursos contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares, promoviendo el uso adecuado de los fondos, la participación activa y la transparencia. Para más dudas, puedes visitar www.prosperidadsocial.gov.co.