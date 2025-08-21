Bancolombia abre nuevo remate de apartamentos desde 90 millones; LINK para ver ofertas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bancolombia, una de las entidades financieras más destacadas del país con una vasta red de clientes, lanzó un nuevo y atractivo catálogo de ofertas inmobiliarias.
Puedes leer: Así de fácil podrás empezar a ahorrar en dólares con bancos de Colombia; muchos beneficios
Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para aquellos interesados en adquirir apartamentos, casas u oficinas, e incluso invertir en el sector.
La principal ventaja de estas ofertas radica en que sus precios suelen estar por debajo de los valores del mercado actual. Esto significa que es posible encontrar propiedades a un costo inferior al promedio habitual, abriendo puertas a compras estratégicas y accesibles.
Para explorar estas oportunidades, Bancolombia pone a disposición su plataforma digital ‘Tu360Inmobiliario’. Este portal es el punto de encuentro donde los interesados pueden visualizar las propiedades disponibles, obtener detalles sobre su ubicación y características específicas. Además de inmuebles, la plataforma también ofrece vehículos particulares y maquinaria para construcción.
Es importante destacar una aclaración sobre la naturaleza de estas ofertas. Mientras que la entidad anunció un "nuevo remate de inmuebles", y se menciona la ventaja de los "remates de vivienda" con precios por debajo del mercado, la sección de preguntas frecuentes de Bancolombia sobre la consulta de inmuebles usados precisa que ofertan "inmuebles usados y no en remate" a través de su formulario principal.
No obstante, para aquellos interesados específicamente en "remates", se proporciona un canal de consulta directo a través de un correo electrónico: tinmuebl@bancolombia.com.
Acceder al catálogo es un proceso sencillo:
Publicidad
Dentro de las ofertas disponibles, es posible encontrar opciones como:
Publicidad
Puedes leer: Interesado en invertir en un CDT, por cada millón, esta sería tu ganancia; ¿rentable?
Antes de concretar cualquier compra, Bancolombia enfatiza la importancia de conocer a fondo el inmueble y buscar asesoría adecuada para tomar la mejor decisión.
Esta es una oportunidad imperdible para quienes buscan hacerse con una propiedad a un costo competitivo o realizar una inversión inteligente en el dinámico mercado inmobiliario colombiano.
Publicidad
Publicidad