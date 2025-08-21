Bancolombia abre nuevo remate de apartamentos desde 90 millones; LINK para ver ofertas

Bancolombia, una de las entidades financieras más destacadas del país con una vasta red de clientes, lanzó un nuevo y atractivo catálogo de ofertas inmobiliarias.

Puedes leer: Así de fácil podrás empezar a ahorrar en dólares con bancos de Colombia; muchos beneficios

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para aquellos interesados en adquirir apartamentos, casas u oficinas, e incluso invertir en el sector.



La principal ventaja de estas ofertas radica en que sus precios suelen estar por debajo de los valores del mercado actual. Esto significa que es posible encontrar propiedades a un costo inferior al promedio habitual, abriendo puertas a compras estratégicas y accesibles.

Para explorar estas oportunidades, Bancolombia pone a disposición su plataforma digital ‘Tu360Inmobiliario’. Este portal es el punto de encuentro donde los interesados pueden visualizar las propiedades disponibles, obtener detalles sobre su ubicación y características específicas. Además de inmuebles, la plataforma también ofrece vehículos particulares y maquinaria para construcción.

Es importante destacar una aclaración sobre la naturaleza de estas ofertas. Mientras que la entidad anunció un "nuevo remate de inmuebles", y se menciona la ventaja de los "remates de vivienda" con precios por debajo del mercado, la sección de preguntas frecuentes de Bancolombia sobre la consulta de inmuebles usados precisa que ofertan "inmuebles usados y no en remate" a través de su formulario principal.

No obstante, para aquellos interesados específicamente en "remates", se proporciona un canal de consulta directo a través de un correo electrónico: tinmuebl@bancolombia.com.



¿Cómo explorar las ofertas del remate de casas en Bancolombia?

Acceder al catálogo es un proceso sencillo:

Publicidad

Dirígete a la sección de "Venta de usados" en la página web.

en la página web. Utiliza el formulario de búsqueda para aplicar diversos filtros, como ciudad, barrio, área, número de habitaciones o rango de precios , facilitando la localización de la opción deseada.

, facilitando la localización de la opción deseada. Una vez que encuentres un inmueble de tu interés, selecciónalo y, para recibir mayor información o solicitar asesoría, completa un formulario con tus datos personales, autorizando el tratamiento de los mismos.

Dentro de las ofertas disponibles, es posible encontrar opciones como:

Publicidad

Puedes leer: Interesado en invertir en un CDT, por cada millón, esta sería tu ganancia; ¿rentable?

Apartamento en Soacha – Bogotá: Un inmueble usado de 42.5 m² con 3 habitaciones y 2 baños, cocina integral, ubicado estratégicamente con fácil acceso y cercanía a escuelas, disponible desde $90.000.000.

y cercanía a escuelas, disponible desde $90.000.000. Apartamento en Medellín – Antioquia: En el barrio Belén, un apartamento usado de 48.12 m² que cuenta con 4 habitaciones, 1 baño, patio y espacios para mascotas pequeñas, cercano a escuelas y transporte público. Su precio es de $117.000.000.

Casa en Guayabal – Tolima: Una vivienda usada de 185 m² con 2 habitaciones, un baño, parqueadero exterior y zona verde para huerta, valorada en $150.000.000.

Apartamento en Madrid – Cundinamarca: Ubicado en el barrio San Pedro, este apartamento usado de 50 m² en un tercer piso ofrece 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor y cocina integral. El conjunto residencial brinda zonas verdes, parqueadero comunal cubierto y gimnasio, con un precio de $159.000.000.

Apartamento en Usaquén , Bogotá: Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, un parqueadero, cocina integral y patio de ropas. Su precio es de $285.000.000.

, Bogotá: Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, un parqueadero, cocina integral y patio de ropas. Su precio es de $285.000.000. Apartamento en Timiza: La vivienda tiene 3 habitaciones y un baño, su precio es de $

Antes de concretar cualquier compra, Bancolombia enfatiza la importancia de conocer a fondo el inmueble y buscar asesoría adecuada para tomar la mejor decisión.

Esta es una oportunidad imperdible para quienes buscan hacerse con una propiedad a un costo competitivo o realizar una inversión inteligente en el dinámico mercado inmobiliario colombiano.

Publicidad