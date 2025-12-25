Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
SALARIO MÍNIMO
TEMBLOR EN COLOMBIA
MAURO URQUIJO ESTÁ SOLTERO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor y ya presume nueva pareja

La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor y ya presume nueva pareja

María Gabriela Isler confirmó el fin de su relación con Mauro Urquijo y presentó a su nueva pareja. Conoce quién es el hombre que ahora la acompaña y cómo inició esta nueva etapa.

María Gabriela Isler tiene nuevo novio
María Gabriela Isler tiene nuevo novio
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

María Gabriela Isler vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no por una polémica del pasado, sino por confirmar que su historia con Mauro Urquijo llegó a su cierre definitivo y que ya inició una nueva relación sentimental.

La modelo y figura mediática decidió hablar con claridad y presentar al hombre que actualmente ocupa un lugar importante en su vida.

Puedes leer: Exesposa de Mauro Urquijo sacó trapitos al sol; lo encontró con otra persona en la cama

La confirmación se dio en la emisión del pasado 22 de diciembre del programa La Red, donde Isler explicó que la decisión de separarse fue tomada tras un proceso largo y reflexivo. Según contó, la relación con el actor se fue desgastando con el tiempo, hasta el punto en que dejaron de sentirse como pareja. Sin escándalos ni terceros involucrados, ambos optaron por seguir caminos distintos.

Te puede interesar

  1. Identidad del conductor en contravía por el túnel de Gualanday s
    Identidad del conductor en contravía por el túnel de Gualanday s
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Revelan quién es el conductor que entró en contravía al túnel de Gualanday

  2. La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
    La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    La Familia Aguilar y Christian Nodal sorprenden al regalar juguetes en Navidad

Cabe recordar que María Gabriela Isler y Mauro Urquijo tuvieron una relación marcada por idas y venidas. Se casaron en 2019, se separaron en 2022, incluso firmaron documentos legales, y luego intentaron una reconciliación que, finalmente, no prosperó. Esta vez, la modelo fue enfática en señalar que el ciclo se cerró por completo antes de abrirle la puerta a alguien más.

Publicidad

“Hace como un mes que yo vengo saliendo con mi novio. La relación con Mauro ya había terminado y luego empecé a conocer a esta persona”, aclaró Isler, dejando claro que no hubo situaciones incómodas ni confusas en medio del proceso.

La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor
La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor

Quién es el nuevo novio de María Gabriela Isler

El hombre que ahora acompaña a María Gabriela Isler es Rafael Moreno, un abogado de 29 años, oriundo de Leticia, Amazonas. Según relató la modelo, se conocieron de manera casual en el gimnasio y, con el paso de las semanas, la afinidad fue creciendo hasta convertirse en una relación formal.

Publicidad

Puedes leer: Hija de Mauro Urquijo habla de su transición a mujer y su relación con el actor: "Me bloqueó"

Durante la entrevista, Rafael se mostró tranquilo y reservado. Al ser consultado sobre qué fue lo primero que le llamó la atención de Gabriela, destacó su forma de ser y su capacidad para escuchar, más allá de la atención que suele generar por su imagen pública. Por su parte, Isler confesó que uno de los detalles que más le gustan de él son sus ojos y su contextura física.

La conversación fluyó con naturalidad y cerró con un gesto de complicidad que no pasó desapercibido para los televidentes, confirmando que atraviesan un momento estable y sin afanes.

Aunque María Gabriela Isler no ha eliminado todas las fotos de su pasado con Mauro Urquijo en redes sociales, dejó claro que eso no interfiere con su presente. Para ella, conservar ciertos recuerdos no significa vivir anclada a lo que ya terminó, sino reconocer que fue una etapa importante de su vida.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Mauro Urquijo

Escándalos de famosos

Actores colombianos