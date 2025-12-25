La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor y ya presume nueva pareja

María Gabriela Isler vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no por una polémica del pasado, sino por confirmar que su historia con Mauro Urquijo llegó a su cierre definitivo y que ya inició una nueva relación sentimental.

La modelo y figura mediática decidió hablar con claridad y presentar al hombre que actualmente ocupa un lugar importante en su vida.

Puedes leer: Exesposa de Mauro Urquijo sacó trapitos al sol; lo encontró con otra persona en la cama

La confirmación se dio en la emisión del pasado 22 de diciembre del programa La Red, donde Isler explicó que la decisión de separarse fue tomada tras un proceso largo y reflexivo. Según contó, la relación con el actor se fue desgastando con el tiempo, hasta el punto en que dejaron de sentirse como pareja. Sin escándalos ni terceros involucrados, ambos optaron por seguir caminos distintos.

Cabe recordar que María Gabriela Isler y Mauro Urquijo tuvieron una relación marcada por idas y venidas. Se casaron en 2019, se separaron en 2022, incluso firmaron documentos legales, y luego intentaron una reconciliación que, finalmente, no prosperó. Esta vez, la modelo fue enfática en señalar que el ciclo se cerró por completo antes de abrirle la puerta a alguien más.

Publicidad

“Hace como un mes que yo vengo saliendo con mi novio. La relación con Mauro ya había terminado y luego empecé a conocer a esta persona”, aclaró Isler, dejando claro que no hubo situaciones incómodas ni confusas en medio del proceso.

La expareja de Mauro Urquijo vuelve a creer en el amor

Quién es el nuevo novio de María Gabriela Isler

El hombre que ahora acompaña a María Gabriela Isler es Rafael Moreno, un abogado de 29 años, oriundo de Leticia, Amazonas. Según relató la modelo, se conocieron de manera casual en el gimnasio y, con el paso de las semanas, la afinidad fue creciendo hasta convertirse en una relación formal.

Publicidad

Puedes leer: Hija de Mauro Urquijo habla de su transición a mujer y su relación con el actor: "Me bloqueó"

Durante la entrevista, Rafael se mostró tranquilo y reservado. Al ser consultado sobre qué fue lo primero que le llamó la atención de Gabriela, destacó su forma de ser y su capacidad para escuchar, más allá de la atención que suele generar por su imagen pública. Por su parte, Isler confesó que uno de los detalles que más le gustan de él son sus ojos y su contextura física.

La conversación fluyó con naturalidad y cerró con un gesto de complicidad que no pasó desapercibido para los televidentes, confirmando que atraviesan un momento estable y sin afanes.

Aunque María Gabriela Isler no ha eliminado todas las fotos de su pasado con Mauro Urquijo en redes sociales, dejó claro que eso no interfiere con su presente. Para ella, conservar ciertos recuerdos no significa vivir anclada a lo que ya terminó, sino reconocer que fue una etapa importante de su vida.