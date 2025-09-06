Exesposa de Mauro Urquijo sacó trapitos al sol; lo encontró con otra persona en la cama

La actriz Adriana López, exesposa del reconocido actor Mauro Urquijo, puso fin a doce años de silencio para desvelar los verdaderos motivos que llevaron a su divorcio en 2013.

La impactante confesión, realizada en 2025, llega tras años de resguardar la intimidad familiar por el bienestar de sus hijos, pero ahora Adriana se siente lista para compartir su historia.

Adriana relató para La Red, que el momento que marcó el fin de su relación ocurrió de manera inesperada. Un día, al regresar a casa tras olvidar su tarjeta, se encontró con una escena que la dejó en estado de shock: Mauro Urquijo estaba en la habitación con otra persona.

Su reacción inmediata fue de profunda conmoción. “Quedé en shock. Bajé al estudio y seguía en shock. Lo único que alcancé a decir fue: ‘Todavía somos amigos, ¿por qué no te vas de casa? Podemos hablar’”.

Aunque se le consultó directamente sobre la identidad de la persona, específicamente si era un hombre o una mujer, Adriana prefirió no profundizar y solicitó cambiar la pregunta.

Solo mencionó que era alguien conocido por la familia, e incluso amable con sus hijos, lo que hizo que la situación fuera aún más difícil de asimilar en ese momento.

Tras el divorcio, Adriana López enfrentó lo que describe como una campaña de desprestigio por parte de Mauro y su madre. Asegura que se han difundido rumores falsos, insinuando que ella fue la primera en ser infiel.

Sin embargo, Adriana aclaró que, después de Urquijo, solo tuvo una relación sentimental significativa, con la que llegó a casarse. Por su parte, el actor ha tenido al menos cuatro parejas conocidas desde entonces, incluyendo su actual esposa, María Gabriela Isler, una mujer trans.

López también desmintió rotundamente las acusaciones de haberle impedido a Urquijo compartir tiempo con sus hijos.

Por el contrario, afirmó que ha sido él quien no ha buscado mantener el contacto. Además, negó las versiones de que se llevó a sus hijos ilegalmente del país para establecerse en México, presentando documentos que prueban que en 2016 obtuvieron todos los permisos necesarios para la salida de los menores.

La Transición de Roz Urquijo y la Reconciliación Paterna

En medio de esta narrativa, la vida de uno de sus hijos, Roz Urquijo, ha captado la atención pública. Roz, anteriormente conocida como Gregorio Urquijo, sorprendió en 2022 al anunciar que, a sus 15 años, había decidido realizar su transición de género.

Actualmente, a sus 19 años, Roz reside en Ciudad de México, donde desarrolla su carrera artística, crea contenido para redes sociales.

Respecto a la decisión de Roz, Mauro Urquijo confesó que le costó entender el proceso de su hija a los 15 años, a pesar de estar casado con una mujer trans.

En 2023, en el programa La Red, Mauro mencionó que le había "dado duro" saber que Gregorio tuvo "cambios fuertes" en su vida, incluyendo uno sexual, algo que le sorprendió al no haber tenido "un indicio o una duda" cuando vivía con él.

Sin embargo, poco después, el actor de 56 años recapacitó y envió un mensaje de reconciliación, apoyando el proceso de su hija y buscando rehacer la fracturada relación.

Finalmente, Adriana López reiteró que nunca demandó a Mauro por alimentos. Explicó que esta elección se debió a que el actor ya enfrentaba un proceso legal previo, y ella no quería que el padre de sus hijos terminara en prisión.

Estas revelaciones y los detalles sobre la vida de sus hijos arrojan una nueva luz sobre la compleja historia familiar de Mauro Urquijo y Adriana López, ofreciendo una perspectiva más completa y personal de los eventos que han marcado sus vidas.

