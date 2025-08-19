Reconocida actriz de Séptima Puerta preocupa por su salud al confirmar que tiene un tumor

Heidy Carrasco, quien formó parte del elenco de la recordada serie “Séptima Puerta” transmitida por Caracol Televisión, compartió recientemente una difícil etapa de su vida en una entrevista con el programa La Red. La actriz reveló que fue diagnosticada con un tumor cerebral luego de atravesar un complejo periplo médico fuera del país.

Todo se desencadenó cuando, viviendo lejos de Colombia, Heidy empezó a sentirse inusualmente fatigada y notó la aparición de hematomas inexplicables en distintas zonas de su cuerpo. Al consultar a doctores locales, surgió la sospecha de que podría estar siendo víctima de violencia doméstica, debido a la presencia de lesiones sin causa evidente.



Esta situación generó una gran confusión y angustia para la actriz, quien se encontraba lejos de casa y sin una respuesta clara sobre su salud. Al regresar a su país natal y someterse a exámenes especializados, incluyendo una resonancia magnética, finalmente se descubrió el origen del problema.

un microadenoma en la hipófisis, una pequeña pero significativa masa benigna localizada en la base del cerebro. Aunque no se trata de un tumor maligno, su ubicación es delicada, ya que afecta una glándula encargada de regular múltiples procesos hormonales del organismo.

Actualmente, Heidy ha asumido el diagnóstico con calma y fortaleza. Uno de los síntomas más persistentes ha sido el dolor de cabeza constante, un malestar con el que ha aprendido a lidiar diariamente.

Su tratamiento consiste en la ingesta semanal de una pastilla diminuta que compara con el tamaño de una lenteja cuya función es estabilizar la producción hormonal y controlar el crecimiento del tumor. Adicionalmente, debe seguir una serie de indicaciones médicas precisas para prevenir cualquier complicación.

A pesar del desafío, Carrasco mantiene una actitud resiliente. Esta experiencia le ha permitido conocer mejor su cuerpo, reforzar el valor del autocuidado y agradecer la orientación médica que ahora recibe. Se muestra optimista frente al futuro y decidida a llevar una vida equilibrada mientras sigue su proceso de recuperación.

Heidy Carrasco y su paso por “Séptima Puerta”

En la producción emitida entre 2004 y 2005 por Caracol Televisión, “Séptima Puerta” exploraba temas paranormales a través de una revista ficticia dirigida por los personajes Jenny Candela y Tomás Cabal, encarnados por Carolina Ramírez y Jorge López.

La serie se destacó por relatar casos misteriosos relacionados con apariciones, rituales ocultos y fenómenos sin explicación, y Heidy Carrasco formó parte del variado elenco de actores colombianos que participaron en esta icónica producción.

