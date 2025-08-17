En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es Michelle Char Fernández, la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Ella es Michelle Char Fernández, la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Con la designación de Michelle Char Fernández como Reina 2026, el Carnaval de Barranquilla reafirma la tradición festiva y el influyente legado de la dinastía Char en la fiesta más grande de Colombia.

