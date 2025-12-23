Primer caso de influenza H3N2 en Colombia; la persona llegó tras viaje al exterior

El Ministerio de Salud, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, confirmó la detección de un caso de influenza A H3N2 , variante K, en Colombia. De acuerdo con el reporte oficial, se trata de un caso importado, asociado a un viaje internacional reciente a los Estados Unidos. La persona había participado en un crucero con salida desde la ciudad de Miami y, tras su llegada al país, fue identificado el virus.

Las autoridades sanitarias señalaron que, hasta el momento, no se ha evidenciado un aumento en la gravedad de los cuadros relacionados con esta variante, ni se han registrado hospitalizaciones asociadas en Colombia. Según explicaron, la situación se mantiene bajo vigilancia y no representa un cambio en el comportamiento habitual de la influenza en el país.

¿Quién es el primer caso H3N2?

El caso corresponde a una persona que presentó un cuadro leve y cuya evolución ha sido favorable. De acuerdo con la información oficial, no ha sido necesario un manejo especializado ni se han activado alertas adicionales dentro del sistema de salud, lo que refuerza el mensaje de tranquilidad entregado por las entidades.

Desde el Ministerio de Salud se explicó que la influenza A H3N2 hace parte de los virus respiratorios que circulan de forma estacional en diferentes regiones del mundo. La detección de este caso fue posible gracias a los controles rutinarios y a los protocolos de seguimiento que se aplican, especialmente, a personas con antecedentes de viaje internacional, permitiendo una identificación oportuna.

Las autoridades reiteraron que el sistema de vigilancia epidemiológica continúa activo y atento frente a los virus respiratorios que circulan en el país. Hasta ahora, no se han confirmado nuevos casos relacionados con esta variante, ni se han identificado cambios que generen preocupación dentro del sector salud.

El Ministerio recordó la importancia de mantener las medidas de autocuidado y de acudir a los servicios de salud en caso de presentar molestias respiratorias persistentes o señales que requieran valoración médica. Asimismo, insistió en que la vacunación anual contra la influenza sigue siendo una de las principales herramientas de prevención, especialmente para los grupos de mayor riesgo.



Síntomas de la influenza H3N2

Fiebre alta, tos seca y persistente, dolor de garganta, congestión o goteo nasal, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio intenso, pérdida de apetito y, en algunos casos, vómitos o diarrea.