INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?

INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?

La entidad confirmó que este tipo de infecciones fue identificado en muestras de pacientes con infecciones respiratorias en los últimos meses.

INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?
INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Se conoció por parte de las autoridades sanitarias del país, en especial el INS que dos tipos de la influenza H1N1 y H3N2 se encuentran circulando en varias zonas del país, esto de forma paralela. Situación que corresponde al patrón típico de esta época de fin de año, cuando se presenta mayor movilidad de personas y variaciones climáticas.

Por lo cual, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) compartieron la información del marco de vigilancia epidemiológica nacional, y resaltaron que la presencia de ambos virus respiratorios no es inusual, pero, a estos si requieren atención, especialmente en los grupos más vulnerables.

Puedes leer: Vacuna que protege contra la gripe H3N2 y quiénes deben vacunarse, ¿es gratis?

A través de una publicación en el portal institucional, INS confirmó la presencia del H3N2, donde afirmó que la circulación de este virus está desde el 2019: “La circulación de influenza A(H3N2) fue alta, con un 12,8%, siendo superior a la influenza A(H1N1) con el 8,7%; en 2023, la circulación de A(H3N2) fue baja (0,2%), predominando A(H1N1).”

Adicionalmente, explicó que: “En 2024, se observó una positividad en la influenza A(H3N2) de 4,9%, acercándose a A(H1N1) que presentó el 5,9% y en 2025 (hasta la semana epidemiológica 48), ambos subtipos circulan en proporciones similares: A(H1N1) (4,9%) y A(H3N2) (4,4%).”

¿Qué más comentó el INS sobre la llegada del H2N3?

De igual forma, la entidad comentó que el subclado K (J.2.4.1) no se ha detectado en Sur América, su expansión en Europa y Norteamérica incrementa el riesgo de introducción en la región, por lo cual se debe fortalecer la vigilancia virológica y genómica activa, así como la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y las medidas de control.

Puedes leer: Giovanny Ayala destapa las secuelas que le dejó el secuestro de su hijo

El INS recalcó que el subclado K de H3N2 representa casi toda la mitad de los virus detectados entre mayo y noviembre 2025, lo que representa una cepa diferente que tiene menor vulnerabilidad en las vacunas actuales, donde las hospitalizaciones se centran en los adultos mayores.

Por lo cual, comentaron que la población prioritaria como niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con comorbilidades, complete su esquema de vacunación contra la influenza.

¿Qué recomendaciones hace el INS sobre el H2N3?

Sumado a las vacunaciones las autoridades confirmaron la importancia de tener una serie de recomendaciones para prevenir contagios como:

  • Lavarse las manos con frecuencia.
  • Cubrirse al toser o estornudar.
  • Utilizar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios o se está en espacios concurridos.
  • Evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud si los malestares se agravan o persisten.

Mira también: Sobreviviente contó lo último que vio mientras caían al vacío en accidente: "Muchos gritos"

