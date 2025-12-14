¿Se acerca cuarentena en Colombia? Confirman primer caso de H3N2 en América Latina

En las últimas horas se detectó el primer caso de la influenza H3N2, conocida como la “supergripa”, en América Latina tras detectarse el primer caso en México, según autoridades sanitarias de este país.

Este subtipo del virus venía registrando un aumento de contagios en Estados Unidos, Reino Unido, Cataluña, Canadá, Japón, Italia y Alemania, afectando especialmente a adultos mayores y generando mayor presión hospitalaria en algunos países. Debido a su transmisión respiratoria, similar a la ocurrida con el Covid-19.

Las autoridades de salud informaron que el paciente en México fue atendido de forma ambulatoria, recibió tratamiento antiviral y ya se encuentra recuperado, además de no presentar complicaciones o secuelas.



Aclararon además que el manejo de esta variante es similar al de la influenza estacional, donde recomienda que la primera forma de prevención de este virus es aplicarse las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente en población de mayor, dado que es considerada de alto riesgo.

Sumado a esto, se conoció que los síntomas más comunes de H3N2 son fiebre alta y escalofríos, dolor de garganta y congestión nasal, dolor muscular y congestión nasal, fatiga intensa y tos seca persistente. De igual forma, recalcaron que la transmisión de este virus se da cuando las personas comparten espacios cerrados, por lo que colegios, oficinas y el transporte público.

¿Puede llegar el H3N2 a Colombia?

El alcance que está teniendo este virus es mayor, cuando se conoció la semana pasada se registraron 1.717 casos diarios por gripe en Inglaterra, cifra que supone un 56 % más que el año anterior y que supera por siete veces el promedio diario de 2023, situado en 243 pacientes.

De igual forma, este comportamiento coincide con una temporada inusualmente prolongada en Australia, país que suele anticipar tendencias en el hemisferio norte.

Tras el conocimiento del H2N2, las autoridades sanitarias de Cali intensificaron la vacunación contra la influenza esto con el objetivo de proteger a la población durante la temporada de festividades y lluvias, periodos en los que el riesgo de contagio se incrementa.

Foto: imagen tomada de redes sociales

El País de Cali habló con la Secretaría de Salud de Cali con el fin de conocer el motivo para intensificar la vacunación en la población vulnerable, donde esta entidad afirmó que buscan anticiparse a posibles incrementos de casos durante las celebraciones de fin de año, cuando las aglomeraciones y los desplazamientos aumentan el riesgo de transmisión.

Finalmente, la Academia Nacional de Medicina de Colombia y el Ministerio de Salud a Caracol Radio confirmó que este virus ya forma parte de los virus respiratorios estacionales habituales y no constituye una alerta especial, aunque se recomienda precaución en grupos vulnerables.