Giovanny Ayala destapa las secuelas que le dejó el secuestro de su hijo

La noticia del secuestro y liberación del hijo de Giovanny Ayala generó mucha conmoción en los seguidores del artista y también al público en general. Sin embargo, el cantante en las últimas horas se sincero con sus seguidores y decidió compartir la rutina que ahora hace después de este episodio.

Recordemos que el pasado 2 de diciembre, Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja, recuperaron su libertad tras el operativo de rescate realizado por parte del Gaula de la Policía en la zona rural del Cauca.

Ante esta situación, el pasado 9 de diciembre Giovanny Ayala en sus redes sociales confesó que todavía tiene pensamientos y sueños en donde revive ese difícil momento, al punto que confesó que en varias noches llora al tener estas imágenes en su cabeza.

“Siempre que llega la noche, me acuerdo mucho de las palabras de mi hijo. Esas palabras que, dan un sentimiento, impotencia, mucha tristeza.”, explicó el artista, donde agregó que también recuerda las oraciones que hizo durante los 15 días antes de la liberación de su hijo.



¿Qué más reveló Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo?

Sumado a esto, el artista comentó que ahora reflexiona todas las noches sobre lo que pueden estar viviendo la misma situación que vivió su hijo, donde afirmó que cada día es una prueba más de resistencia, esperanza y fue. “Cuando hay una persona secuestrada, la luz del día es su compañía, pero cuando llega la noche solo hay oscuridad.”

Puedes leer: Así fue el emotivo reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo Miguel; hay video

Publicidad

Por medio de su Instagram, Giovanny Ayala explicó que ahora solo pide la liberación de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad y que estas se puedan reencontrar con sus seres queridos, así como él lo puedo hacer con su hijo hace poco días.

Publicidad

“Cuando me voy a acostar, siempre le pido a Dios y a todos los santos que acompañen a todos los secuestrados que necesitan tanto, que tengan mucha fuerza y que esperan su pronto regreso”, explicó el cantante en sus redes sociales.

Giovanny Ayala volvió a retomar su carrera musical el pasado fin de semana, en el Día de Velitas y lo hizo en compañía de su hijo Miguel que fue ovacionado por el público, al punto que el joven no pudo contener sus lágrimas y expresó que aprovechará esta nueva oportunidad que le dio la vida para seguir su sueño.

Mira también: Así fue el rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala