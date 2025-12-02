Momento exacto en que llaman a Giovanny Ayala para decirle que su hijo es libre

Se conocieron nuevos detalles del rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, tras un operativo adelantado por el Gaula de la Policía en zona rural del sur del Cauca. El joven fue encontrado después de más de 13 días de incertidumbre, en un punto montañoso donde sus captores lo mantenían junto a su mánager, Nicolás Pantoja.

El caso comenzó el 18 de noviembre, cuando Miguel, de 21 años, viajaba por la vía Panamericana entre Popayán y Cali. A la altura de la vereda El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, el vehículo en el que se movilizaba fue detenido por hombres armados. Según el reporte preliminar, el conductor fue dejado en el sitio mientras que Miguel y su mánager fueron llevados hacia una zona más alejada.

Miguel había pasado el fin de semana cumpliendo compromisos musicales en el Cauca y se dirigía al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para tomar un vuelo temprano. Ese trayecto se vio interrumpido cuando los armados lo obligaron a desviarse hacia un sector donde la comunicación era limitada y el acceso, bastante complejo.

El Gaula informó que la operación avanzó gracias a información recolectada durante varios días, lo que permitió ubicar a los jóvenes en un punto rural donde se movían constantemente. Cuando los uniformados lograron llegar, aseguraron el área y procedieron a rescatarlos. En las imágenes que circularon más tarde, se ve a Miguel y a su mánager usando una camisa del Gaula mientras eran acompañados por los policías que participaron en la operación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los dos estaban en buenas condiciones. También señaló que durante el procedimiento se capturó a una persona que sería presentada ante las autoridades competentes para su judicialización.

La llamada que recibió Giovanny Ayala para confirmar que su hijo estaba libre

El momento más esperado para Giovanny Ayala llegó a través de una llamada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien decidió comunicarse directamente con él para entregarle la noticia. Noticias Caracol reveló el audio donde se escucha al ministro iniciar con una frase que marcó el tono de ese instante: “Giovanny, qué alegría escucharlo, lo pondré en alta voz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo”. Con esas palabras comenzó la confirmación que el artista llevaba días esperando.

Durante la llamada, Sánchez destacó el trabajo del Gaula y la precisión con la que se adelantó el operativo. “Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes”, afirmó. Giovanny respondió con un “Dios los bendiga”, dejando ver el alivio que llegaba después de casi dos semanas de tensión. El ministro reiteró que desde el inicio la prioridad fue la vida de los dos jóvenes y que el equipo no descansó hasta asegurar su bienestar.

El ministro también aprovechó para invitar a la ciudadanía a denunciar y mantenerse atenta ante cualquier situación irregular.