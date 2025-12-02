Revelan primeras imágenes del rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, recuperó su libertad en las últimas horas del 2 de diciembre de 2025, junto con su mánager, Nicolás Pantoja. Los dos estuvieron en cautiverio desde el 18 de noviembre, siendo alrededor de 15 días privados de su libertad.

Recordemos que ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicios a Cali y Palmira. Cuando el vehículo fue interceptado por los delincuentes obligándolos a desviarse hacia el norte del departamento; Esto mientras el conductor del vehículo fue dejado en el lugar de los hechos.

Por lo cual, la Policía Nacional confirmó la liberación de Miguel Ayala y su mánager. El rescate se logró mediante una operación "contundente, estratégica y coordinada". Las unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron la intervención.



¿Cómo fue la operación para rescatar al hijo de Giovanny Ayala?

Se conoció que la operación tuvo lugar en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca. Donde el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como una "ejecución impecable de héroes de la patria", además confirmó que el operativo se dio en un punto de cautiverio.

Por lo cual, se logró la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro y se incautó una pistola calibre 9 mm, la cual se usará para fortalecer la investigación. Además Sánchez regaló más detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados Miguel y Nicolás.

Este señaló que se encontraban "en unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas". Además explicó que las investigaciones muestran que los secuestradores estaban exigiendo un pago de $7.500 millones por la liberación. Los criminales incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.



Primeras imágenes de la liberación

El Ministerio de Defensa compartió algunas fotos, donde se evidencia al hijo de Miguel Ayala sonriendo, junto a su representante en las carpas que mencionó Pedro Sánchez. Esto ya con los chalecos de la Policía Nacional.

Posteriormente, se conoció otra imagen donde se ve a Miguel con Nicolás rodeados de varios soldados del gaula, donde uno de ellos levanta el dedo mostrando la aprobación de esto por la liberación.

Recordemos que antes de la liberación, Giovanny Ayala había compartido mensajes pidiendo a los captores que tuvieran piedad, destacando que su hijo y su mánager Nicolás solo llevaban alegría a través de la música.

Por lo cual, una vez se presentó esta noticia, el primer enterado fue Giovanny Ayala por parte del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esto una llamada telefónica. El cantante reaccionó emocionado: "Ministro, uy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia", expresando también agradecimiento a la fuerza pública.

