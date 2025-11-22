Giovanny Ayala responde a Jhonny Rivera en medio de la búsqueda de su hijo

La familia del cantante Giovanny Ayala atraviesa momentos de gran tensión tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala.

Desde que se conoció la situación, artistas de música popular y allegados han expresado su solidaridad con el artista y su familia, brindando mensajes de apoyo y acompañamiento durante este difícil proceso.

El mensaje de Jhonny Rivera para Giovanny Ayala

En medio de esta situación, el cantante Jhonny Rivera decidió enviar un mensaje de apoyo a Giovanny Ayala. En su mensaje, Rivera expresó: “Como padre entiendo por lo que estás pasando y espero que tu hijo regrese pronto con bienestar y seguridad. Mantén la calma y la fe; estoy contigo en estos momentos difíciles”.



Este gesto de solidaridad fue destacado por seguidores y colegas como un ejemplo de respaldo entre artistas que enfrentan situaciones familiares críticas.



Giovanny Ayala respondió a Rivera con un mensaje breve pero significativo: “Muchas gracias”. Hasta el momento, el artista evita dar detalles sobre el caso en sus redes sociales, prefiriendo mantener la atención en la búsqueda de su hijo y en la colaboración con las autoridades que llevan adelante la investigación.

Su postura es clara: priorizar la seguridad de Miguel Ayala y solicitar que se respete la privacidad de la familia mientras se desarrollan las labores de búsqueda. Su familia lo acompaña durante estas horas de angustia, mientras miles de seguidores se van sumado a cadenas de oración pidiendo por Miguel.

El cantante también se pronunció y pidió que cuiden la integridad de su hijo. Además, de que reiteró la importancia de no difundir rumores ni información no verificada, con el objetivo de no entorpecer las operaciones de las autoridades ni poner en riesgo la investigación.

Por su parte, la Policía Nacional y los organismos de seguridad continúan desplegando protocolos especiales para localizar al joven y a su acompañante. La investigación incluye operativos de seguimiento, entrevistas y coordinación con distintas unidades de seguridad, con el objetivo de asegurar la liberación de los jóvenes y proteger su integridad en todo momento.

Giovanny Ayala continúa mostrando una postura centrada en la esperanza y la paciencia, confiando en que las acciones de las autoridades traerán de regresó pronto a su hijo.

