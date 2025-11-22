Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
GIOVANNY AYALA PIDE AYUDA A PETRO
HIJA PIDE PENA MÁXIMA A SU MADRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Giovanny Ayala responde a Jhonny Rivera en medio de la búsqueda de su hijo

Giovanny Ayala responde a Jhonny Rivera en medio de la búsqueda de su hijo

El cantante rompe el silencio al reaccionar al mensaje que Jhonny Rivera le envió, mientras su familia enfrenta un momento especialmente delicado y pide manejar la información con prudencia.

Giovanny Ayala y Jhonny Rivera, cantantes de música popular
Giovanny Ayala rompe el silenció ante el mensaje de Jhonny Rivera
Foto: Instagram de Giovanny Ayala y Jhonny Rivera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

La familia del cantante Giovanny Ayala atraviesa momentos de gran tensión tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala.

Desde que se conoció la situación, artistas de música popular y allegados han expresado su solidaridad con el artista y su familia, brindando mensajes de apoyo y acompañamiento durante este difícil proceso.

Puedes leer:Al borde del llanto, Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para su hijo

El mensaje de Jhonny Rivera para Giovanny Ayala

En medio de esta situación, el cantante Jhonny Rivera decidió enviar un mensaje de apoyo a Giovanny Ayala. En su mensaje, Rivera expresó: “Como padre entiendo por lo que estás pasando y espero que tu hijo regrese pronto con bienestar y seguridad. Mantén la calma y la fe; estoy contigo en estos momentos difíciles”.

Este gesto de solidaridad fue destacado por seguidores y colegas como un ejemplo de respaldo entre artistas que enfrentan situaciones familiares críticas.

Te puede interesar

  1. último video del hijo de Giovanny Ayala
    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @miguelayala_oficial
    Nación

    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado

  2. Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo
    Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo
    Foto: Redes sociales de Giovanny Ayala
    Farándula

    Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo

Giovanny Ayala respondió a Rivera con un mensaje breve pero significativo: “Muchas gracias”. Hasta el momento, el artista evita dar detalles sobre el caso en sus redes sociales, prefiriendo mantener la atención en la búsqueda de su hijo y en la colaboración con las autoridades que llevan adelante la investigación.

Su postura es clara: priorizar la seguridad de Miguel Ayala y solicitar que se respete la privacidad de la familia mientras se desarrollan las labores de búsqueda. Su familia lo acompaña durante estas horas de angustia, mientras miles de seguidores se van sumado a cadenas de oración pidiendo por Miguel.

Te puede interesar

  1. Él es Miguel Ayala evento de Giovanny Ayala
    Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala secuestrado en la vía Panamericana, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @miguelayala_oficial
    Nación

    Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala secuestrado en la vía Panamericana

  2. Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala
    Miguel Ayala se encontraba en zona de riesgo antes de su secuestro
    Foto: Instagram de Miguel Ayala
    Nación

    Revelan qué estaba haciendo Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala al ser secuestrado

Publicidad

El cantante también se pronunció y pidió que cuiden la integridad de su hijo. Además, de que reiteró la importancia de no difundir rumores ni información no verificada, con el objetivo de no entorpecer las operaciones de las autoridades ni poner en riesgo la investigación.

Por su parte, la Policía Nacional y los organismos de seguridad continúan desplegando protocolos especiales para localizar al joven y a su acompañante. La investigación incluye operativos de seguimiento, entrevistas y coordinación con distintas unidades de seguridad, con el objetivo de asegurar la liberación de los jóvenes y proteger su integridad en todo momento.

Publicidad

Puedes leer: Vidente hace advertencia en medio del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Giovanny Ayala continúa mostrando una postura centrada en la esperanza y la paciencia, confiando en que las acciones de las autoridades traerán de regresó pronto a su hijo.

Mira también este video: Secuestran al hijo dé Giovanny Ayala y su manager en el Cauca

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Giovanny Ayala

Jhonny Rivera

Secuestro

Redes sociales

Chismes de famosos