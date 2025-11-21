La noche del 18 de noviembre de 2025, Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron interceptados en la vereda El Túnel, bajo la jurisdicción de Cajibío, Cauca.

El joven artista de 23 años y su acompañante se desplazaban en un vehículo particular desde Popayán con la intención de llegar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, para abordar un vuelo con destino a Bogotá.

Sin embargo, el trayecto fue interrumpido drásticamente. Según el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo fue interceptado por dos automóviles de los que descendieron varios sujetos.



¿Qué dijo Giovanny Ayala del secuestro de su hijo?

Mientras las operaciones de búsqueda se intensifican, Giovanny Ayala, el reconocido cantante oriundo de Granada, Meta, utilizaron sus plataformas sociales para compartir el inmenso dolor que atraviesa su familia. El artista de música popular calificó la situación como "extremadamente difícil".

Ayala fue enfático en su llamado a la opinión pública, solicitando encarecidamente "respeto y prudencia".

En un mensaje cargado de angustia publicado en su Instagram, el intérprete de 'De rodillas te pido' dejó claro que este no es momento para la crueldad ni la especulación: "No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar".

La súplica de Ayala se centró en la empatía, pidiendo "consideración por el dolor y la incertidumbre que están viviendo", mientras agradecía el apoyo solidario de colegas y seguidores.

En una publicación aún más personal, el artista dedicó una desgarradora dedicatoria a su hijo Miguel, manifestando su esperanza: "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios".

Miguel Ayala, quien construye construir su carrera artística desde 2021 e incluso participó en 'Yo Me Llamo' interpretando a su propio padre, es esperado con ansias en casa.

Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo Foto: Redes sociales

Los secuestradores abordaron a las víctimas y las desviaron del camino, obligándolas a tomar una ruta diferente con dirección a la zona del lago El Bolsón. Se reportó que el conductor del vehículo en el que viajaban fue dejado en el lugar de los hechos.

Este tramo de la Vía Panamericana, en el suroccidente de Colombia, fue catalogado como una zona de alta peligrosidad. Las autoridades señalaron que en la región operan activamente estructuras criminales.

De manera específica, se hace mención a la presencia de disidencias de las Farc, asociadas a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Apenas unos días antes del secuestro de Ayala y Pantoja, el viernes 14 de noviembre, el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, fue atacado con armas largas y cortas en el mismo sector conocido como El Túnel.

Su vehículo oficial fue flanqueado por dos carros y recibió seis impactos de bala durante una persecución de quince minutos, aunque el senador resultó ileso gracias a la pericia del conductor y la intervención del escolta.

Ortega había solicitado previamente un refuerzo en su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero no obtuvo respuesta.

Ante la gravedad del secuestro de Miguel Ayala, quien horas antes había ofrecido un concierto en un corregimiento de El Tambo, Cauca, la Policía Nacional confirmó la activación de los protocolos de búsqueda.

La institución dispuso un componente investigativo del GAULA, realizando labores operativas y de inteligencia con el fin de lograr la ubicación de los secuestrados y esclarecer lo ocurrido.

