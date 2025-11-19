Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala secuestrado en la vía Panamericana

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre se dio a conocer el doble secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala y también del manager del joven artista, situación ocurrida entre el eje vial entre Popayán y Cali a la altura del sector El Túnel, en jurisdicción de Cajibío.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima se movilizaba en una camioneta desde Popayán con destino al aeropuerto de Palmira. Sin embargo, el vehículo fue bruscamente interrumpido por dos automóviles y una motocicleta, los agresores ejercieron presión sobre el conductor, obligándolo a cambiar el rumbo y retornar en dirección a Popayán.

Las versiones disponibles indican que el representante y el hijo de Giovanny Ayala fueron sometidos por los captores y trasladados con rumbo desconocido. Por lo cual, las autoridades activaron la búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados y sus responsables.

De igual forma, se conoció que en esta misma vía el senador Temístocles Ortega denunció que fue víctima de un atentado el pasado 14 de noviembre. En ese ataque, los delincuentes utilizaron armas largas y les dispararon hasta en seis oportunidades.

Recordemos que en esta zona opera Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.



¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

El joven artista es uno de los seis hijos del reconocido cantante de música popular colombiana, Giovanny Ayala, hermano de Valentina, Natalia, Sebastián, ‘Junio’ y Luis Ángel. Miguel se dio a conocer en la industria del entretenimiento en el año 2023 al llegar como aspirante a participante del famoso reality musical colombiano, 'Yo me llamo’.

Miguel Ayala llegó a este reality con 18 años, con la intención de imitar a su padre, pero su sueño de permanecer en el mismo fue corto. Debido a que en ese momento Amparo Grisales quien no lo aceptó, y señaló “canta mejor que el original”, desconociendo que era el hijo del famoso cantante.

Recordemos que Miguel Ayala había estado el fin de semana en el corregimiento de Huisitó, zona rural del municipio de El Tambo, donde realizó una presentación artística. Y después se desplazó hasta la zona por la vía Panamericana, donde fue capturado. Hasta el momento Giovanny Ayala no se pronunció sobre este tema.

