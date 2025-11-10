Giovanny Ayala hace dura confesión y pide ayuda a sus seguidores: “No es fácil”

El cantante Giovanny Ayala reveló una confesión a sus seguidores, donde reveló que no está atravesando una buena situación económica. Hecho que provocó muchas reacciones en redes sociales, esto por medio de un video que publicó en su Instagram el cual ya tiene más de 1762 me gustas.

En la grabación menciona que dudó mucho en contar su realidad, pero confesó que estaba sin dinero, y que también que tenía mucha pena de comentar este tipo de mensaje con sus seguidores, pero tomó la iniciativa de abrir su corazón con sus seguidores.

"La fuerza que estoy haciendo para contarles algo muy personal a todos ustedes, lo pensé muchísimo, no es fácil, pero ya lo decidí: Ando sin plata, estoy apretado, apretado, qué vergüenza con ustedes", expresó. Pero, después comentó que tomó la decisión de que está vendiendo sus errores.



Además que el copy que compartió el video, tiene un tono más reflexivo donde se puede leer: “Los errores se pagan caros,muy caros. Vendo mis errores ¿Cuál ha sido su error más caro? Con los errores se gana experiencia para la vida, pero salen caros.” Situación que pusó a pensar a sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje de Giovanni Ayala?

Tras estas palabras de Giovanny Ayala, miles de seguidores reaccionaron en redes sociales, donde un sector se mostraron preocupados por estas palabras, mientras que otros señalaron que esto se trató de una promoción de su próximo sencillo, el cual puede tener como foco principal este tema.

“Las palabras tienen poder”, “Yo solo espero que sea el temita del año”, “Va a salir un tema que hago sin plata”, “El problema es quien se va a enredar con los errores de otro”, “Se viene un temazo”, son algunos de los mensajes que están en redes sociales, sobre el video de Giovanni Ayala.

Sin embargo, en redes sociales no tomaron muy en serio la confesión de Giovanny Ayala, debido a que días previos había ofrecido una millonaria recompensa para encontrar a un hombre que se había escapado con un animal.

Por el momento, Giovanny Ayala no se pronunció sobre este mensaje, esto mientras se encuentra mostrando su estilo de vida y está promocionando varios temas musicales. Por lo que muchos de sus fanáticos se encuentran a la expectativa para saber si el cantante está en una mala situación o solo era una promoción músical.

