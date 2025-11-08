Kathy Saénz hace dolorosa revelación sobre su salud: "Se volvió muy agobiante"

La reconocida actriz colombiana Kathy Sáenz, cuya trayectoria se consolidó tras ser Señorita Colombia en 1992 —siguiendo la tradición de sus hermanas— y brillar con roles antagónicos en éxitos como Pura Sangre y Juegos Prohibidos, puso fin definitivo a dos décadas y media de una carrera exitosa.

En una reciente y emotiva entrevista concedida al programa matutino Día a Día, Sáenz confesó que la principal razón de su renuncia total al medio no fue una simple elección profesional, sino una necesidad vital e ineludible impuesta por un deteriorado sistema inmunológico y el agotamiento crónico.

Puedes leer: Escándalo tras muerte de Alejandra Villafañe; familia revela grave conflicto con Raúl Ocampo



Pese a la fama que cosechó y al cariño de miles de seguidores, la celebridad ha dado un giro "drástico" a su realidad, buscando una paz que la televisión no le permitía.



Sáenz, quien lleva más de 15 años de matrimonio con el también actor Sebastián Martínez, padre de su hijo Amador, explicó que la decisión de retirarse se tomó "a conciencia y por salud".

De hecho, los estragos de la industria ya se manifestaban en su cuerpo a través de problemas como dermatitis, infecciones oculares y varias complicaciones en su sistema inmunológico.

La actriz de 53 años hizo hincapié en que el medio del entretenimiento es profundamente "absorbente", una característica que terminó por mermar su bienestar general.

Para Kathy Sáenz, la actuación trascendía la mera interpretación. La inmersión constante en las narrativas y los personajes resultó ser una carga psicológica insostenible.

Publicidad

Ella afirmó que "Ser actriz implica sufrir" y que terminaba "permeándose con las historias".

Esta profunda absorción emocional se tradujo en un peso significativo en su vida personal. La artista reconoció haber llegado a un punto de saturación total, sintiéndose "sobrecargada" por las exigencias de la profesión.

Publicidad

La intensidad de los rodajes y las dinámicas laborales la llevaron a un estado de extremo agobio. Sáenz reveló que después de culminar ciertas producciones, inevitablemente terminaba enfermándose. Estar en un set, la rutina que mantuvo por 25 años, se volvió "muy agobiante" para ella.

A pesar de que su camino profesional la llevó a tomar esta difícil y consciente determinación, la fama sigue llamando a su puerta.

Sáenz continúa recibiendo propuestas laborales atractivas y llamados para castings. Sin embargo, su posición es firme:

Puedes leer: ¿Ya olvidó a Aida Victoria? Juan David Tejada fue pillado con la hermana de Yina Calderón

"Todavía me siguen llamando para hacer ‘castings’ y papeles, pero no". Incluso había "proyectos muy chéveres y tentadores" que rechazó.

Su enfoque actual la obliga a "poner una balanza" entre su vocación pasada y su futuro bienestar. La actriz declaró que medita constantemente sobre su vejez y cómo desea llegar a esa etapa, concluyendo que seguir en el ritmo televisivo actual deterioraría gravemente su salud.

Publicidad

En este proceso de transición y búsqueda de un balance, el apoyo de su esposo, Sebastián Martínez, ha sido fundamental.

Martínez presenció de primera mano el desgaste que su cónyuge experimentaba. Sáenz compartió que su pareja la veía "agotada, cansada", y le expresó su apoyo incondicional a cualquier decisión que tomara.

Publicidad

Es interesante notar que Martínez es, según Sáenz, un actor que "disfruta profundamente su trabajo" y se desenvuelve "como pez en el agua en la actuación", entendiendo que, aunque él se goza esa profesión, el camino de su esposa debía ser distinto.

Actualmente, Kathy Sáenz se encuentra recorriendo una senda de vida más consciente y enfocada en lo espiritual. La celebridad econtró un refugio en la meditación, buscando activamente la paz que anhela.

Este nuevo estilo de vida lo comparte con su esposo, Sebastián Martínez, quien también se siente abrumado por los rodajes en ocasiones.

Cuando el estrés los alcanza, Martínez la anima: “Ven, meditemos, bajemos la vibra, retomemos”. Este apoyo mutuo en el ámbito del bienestar y la conciencia "nos ha unido mucho como pareja".

Las prioridades de la reconocida artista de 53 años son otras hoy en día. Está enfocada en su familia, sus hijos y su esposo, quienes la transformaron desde hace años.

Sáenz enfatiza que la vida la está guiando hacia lo que realmente la hace feliz, buscando la tranquilidad, aunque esto implique subidas y bajadas. Su visión actual está centrada en buscar el lugar correcto donde se sienta bien y en paz.

Publicidad

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba