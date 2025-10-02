Sebastián Martínez hace dolorosa confesión por situación que vive: “Estoy hecho trapo”

Uno de los actores más reconocidos en Colombia es Sebastián Martínez, quien gracias a su talento logró cautivar los corazones de los televidentes nacionales e internacionales. Tanto es así que logró participar en diversas series de la plataforma de streaming Netflix.

Recordemos que Sebastián Martínez comenzó su carrera en la actuación desde muy joven en la novela Padres e hijos. Luego de esto, tuvo destacadas participaciones en La Viuda de la mafia, Juegos Prohibidos, Hospital Central, La Ley del corazón, Rosario Tijeras, Enfermeras y muchas más. Gracias a estos papeles logró ser reconocido en diferentes mercados nacionales e internacionales.

Tanto es así que una de las últimas interpretaciones del actor fue como Pálpito, en donde interpretó a Zacarías Cienfuegos; y en Accidente, donde le dio vida a Emiliano Lobo. Gracias a esto, Sebastián Martínez se encuentra en estos días en la ciudad de México grabando la nueva temporada de Accidente.

Sin embargo, por medio de sus redes sociales el actor compartió uno de los momentos difíciles que vive en esta ciudad, en especial lo relacionado con el tema de la movilidad debido a las diferentes protestas que se presentan en este país en respaldo a Palestina y más que todo por la interceptación israelí del GLobal Flotilla Sumud, la cual llevaba ayudas internacionales para el pueblo palestino.



¿Cuál fue la situación qué reveló Sebastián Martínez en sus redes sociales?

En su red social de Instagram, Sebastián Martínez comentó su odisea por esta situación: “Bueno, les actualizo cómo han sido mis últimos días: me estoy quedando cerca del Paseo de la Reforma, en CDMX, cerca al Ángel de la Independencia”, dijo.

Luego de esto, confesó el problema que atraviesa y que afecta su movilidad entre ambos lugares: “Ha habido muchas protestas en estos días; la vez pasada me demoré tres horas de la locación hasta donde estoy, y hoy después de 15 escenas, estoy hecho trapo, estoy hecho un trapillo”, añadió.

“Hubo otra manifestación, ¿qué nos toca? Bajarnos del coche y caminar. Así está la cosa: manifestación. Seguiremos informando. ”, dijo Sebastián Martínez con una voz totalmente ronca y desgastada por el esfuerzo del día, situación que se replicó en diferentes puntos de la ciudad de México, además de otros países que apoyan esta región.

