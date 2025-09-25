Alina Lozano protagoniza escándalo en tienda de arepas de Chía con una empleada

Alina Lozano Acosta, una de las figuras más reconocidas de la televisión por su extensa trayectoria en producciones exitosas como Pedro el escamoso, se ha convertido recientemente en tendencia no solo por su trabajo, sino por su activa presencia en redes sociales junto a su pareja, el influencer Jim Velásquez.

Superando los 600 mil seguidores como creadora de contenido, fue precisamente a través de sus historias de Instagram donde relató un grave incidente.

En la mañana del 24 de septiembre de 2025, la actriz oriunda de Bogotá reveló que fue agredida físicamente por una trabajadora de un almacén la noche anterior, mientras intentaba realizar una solicitud de cambio. El delicado episodio tuvo lugar en un establecimiento de arepas en Chía, cerca de la capital.

Según el relato de Lozano, ella acudió al local ubicado en el Centro Comercial Vivenza, un sitio que acostumbra a frecuentar. Sin embargo, notó que la persona que la atendía no era la habitual y percibió una actitud "bastante negativa" y "poco cordial" desde el primer momento.

Tras pagar por unas arepas de tamaño pequeño, la actriz cambió de opinión y solicitó cambiarlas por unas de mayor tamaño, incluso ofreciendo pagar el excedente. Lozano indicó que esta modificación "incluso beneficiaba al negocio".

Pese a esto, la empleada se negó rotundamente a modificar el pedido, excusándose en razones de inventario y caja. Ante la negativa y conociendo el establecimiento, Lozano solicitó hablar con la dueña. La dueña finalmente autorizó el cambio y le pidió a la trabajadora que procediera con la solicitud de la clienta.

Lejos de resolverse, la situación se intensificó. La actriz aseguró que el trato recibido fue "grotesco". La empleada mantuvo una actitud confrontativa, lo que derivó en una disputa verbal que incluyó gritos e "insultos" por parte de ambas. Alina relató: “Yo no digo que no me exasperé, nos gritamos, nos dijimos palabras de grueso calibre".

En medio de la disputa, la vendedora le arrojó las arepas y, cuando la actriz intentaba retirarse del lugar, la mujer cogió un objeto y se lo lanzó con la intención de agredirla.

“Cogió un objeto y me lo mandó”, narró Alina Lozano. Gracias a su reacción rápida, producto de su actividad física, la actriz logró evadir el impacto del "objeto contundente". Sin embargo, ante el enojo, Lozano confesó que actuó por defensa propia, devolvió el objeto a la vendedora y logró golpearla.

La actriz subrayó el derecho del consumidor a defenderse: “Uno como cliente tiene el derecho a defenderse”. Además, lamentó que la falta de profesionalismo del personal terminara en violencia física por una diferencia en un pedido.

¿Qué dijo la empresa a la actriz Alina Lozano?

Horas después de que Lozano hiciera pública la denuncia, la empresa involucrada emitió un comunicado oficial. En este, lamentaron profundamente el incidente y manifestaron su rechazo al comportamiento de su colaboradora.

El establecimiento ofreció disculpas a la actriz y a su comunidad, asegurando que estaban "tomando medidas internas para que hechos como este no se repitan", lo que incluye el "reforzando nuestros protocolos de atención".

Posteriormente, Alina Lozano confirmó que sostuvo una reunión personal con los propietarios del local, a quienes agradeció por contactarla.

En este encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo: "Estuvimos de acuerdo que fue una situación que escaló, pero que efectivamente no puede existir ni de parte de un cliente una agresión física, ni de parte de una persona que esté detrás de un mostrador", concluyó la creadora de contenido.