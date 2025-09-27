Preocupación por actor de reconocido comercial de televisión: “No me quiero ir todavía”

En las últimas horas se conoció la delicada salud de Jonny Alexander Pardo Rey, actor y comediante recordado por su participación en comerciales y producciones nacionales junto a Sebastián Martínez. Episodio el cual despertó preocupación por sus seguidores, debido a las duras palabras que compartió en redes sociales.

Jonny Alexander Pardo es conocido por su carisma y humor, sin embargo, desde el pasado lunes se encuentra hospitalizado en el Policlínico del Olaya, en Bogotá a la espera de una cirugía que no se realizó por retrasos administrativos. Al punto que él denominó esto como “el paso de la muerte”.

Por medio de sus redes sociales, el comediante compartió un mensaje llenó de preocupación. “Ya estoy muy amarillo. Y no me quiero ir todavía. Aún hay muchos sueños por cumplir”, escribió, mostrando la gravedad de la enfermedad que se encuentra lidiando en estos momentos.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Jonny Alexander Pardo?

Jonny comentó que la enfermedad que enfrenta es producto a unos cálculos en la vesícula que, según sus palabras, ya le han bloqueado vías biliares, poniendo en riesgo su integridad física y su vida.

“Entré a atención de urgencias por un dolor abdominal que yo ya sabía que eran cálculos en la vesícula porque venía tratándolos para mermarlos y tratar de sacarlos. Decidí internarme en ese centro médico porque siempre me han tratado ahí las cosas de emergencia”, reveló el actor.

Adicionalmente el actor de obras de teatro comentó que no se encuentra interpretando ningún papel, sino está en un camino rumbo a perder la vida debido a la situación de las EPS. Agregando que no le han autorizado unos exámenes, los cuales son cruciales para su situación médica.

“Hoy no estoy interpretando ningún papel, estoy siguiendo ese camino del carrusel de la muerte que nos llevan las EPS. No han querido autorizar exámenes. Estoy dependiendo de la negligencia de la EPS. No más muertes, no más corrupción". Puntualizó a sus seguidores.

Recordemos que Jonny Alexander Pardo tiene una extensa carrera en televisión nacional en producciones como Francisco el Matemático, Jack el Despertador, Tu Voz Estéreo, Colombia: Un sueño años 90, La Viuda Negra, entre otras. Además de ser reconocido como un doctor en un comercial junto a Sebastián Martínez.

