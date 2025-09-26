Reconocida influencer revela incómodo momento con Maluma: “No conozcan a sus ídolos”

La oportunidad de participar en un video musical junto a Maluma, representó un sueño para Tamara Parra, influencer y creadora de contenido en México. Sin embargo, la joven reveló que su experiencia con el colombiano terminó siendo un reto emocional por todo lo vivido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer compartió su experiencia con Maluma, esto durante la grabación del videoclip de la canción Bronceador. La mexicana explicó que vivió momentos de ansiedad y autocrítica durante este rodaje.

Parra destacó que no quería compartir la experiencia, sin embargo, tomó la decisión de contar este momento de su vida. La influenciadora comentó que todo arrancó con un mensaje del propio Maluma, quien la había seleccionado para aparecer en su nuevo video y después se reunió con el equipo del artista para coordinar los detalles.

Después Tammy Parra mencionó que al momento de ver a Maluma sintió mucha emoción al verlo, pero recordó que dichos sentimientos le jugaron una mala pasada.

“Estábamos a punto de grabar y que llega él. Ahí entendí el significado de no conozcas a tus ídolos. Llega y me dice: ‘Hola, mucho gusto, Juan Luis’ y automáticamente yo ‘Hola, Ta-Tamara’. No miden la ansiedad que sentí en ese momento“, explicó la joven en la primera vez que vio con el artista.



¿Qué más reveló Tammy Parra sobre su experiencia con Maluma?

A medida que siguió la grabación, la tensión que vivió Tammy creció porque trató de mantener la compostura y seguir el ritmo de la grabación, sin embargo, la mexicana recordó que dentro de ella sólo tenía pensamientos negativos sobre su apariencia y su desempeño durante la realización del video.

“Por dentro pensaba: ‘No me veo bonita, ya me inflamé, ¿por qué me eligieron a mí?’. Hasta que me di cuenta de que un sueño la estaba convirtiendo en pesadilla. Y en vez de disfrutarlo, de verdad me la estaba pasando muy mal.”, explicó la mexicana sobre su experiencia con Maluma.

Posteriormente, pensó en las dudas que estaba teniendo con ella misma, pese a eso mantuvo la compostura para poder terminar el video y explicó que: “eso me pasa siempre. Soy bien ambiciosa, pero a la vez yo misma me pongo el pie. Porque a veces mi cabeza empieza a decirme tantas cosas que no puedo controlar y es como si viviera en una cárcel"

Tammy Parra concluyó que esta experiencia con Maluma, le sirvió para entender que la felicidad no depende de factores externos, sino los pensamientos que cada uno cultiva, por lo cual, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la capacidad que tienen cada uno de ellos en su día a día.

