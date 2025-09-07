Maluma estrenó un Ferrari único en el mundo… ¡y la Policía lo paró en Medellín!

El cantante paisa Maluma volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores, esta vez no por un estreno musical sino por un lujoso regalo personal. El artista compartió en sus redes sociales la llegada de su Ferrari Purosangue, una camioneta deportiva única en su color y configuración, que rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en internet como en las calles de su ciudad natal.

El vehículo, pintado en un verde menta poco común, fue entregado al intérprete en compañía de su pareja y la madre de su hija. En las fotos y videos publicados por el propio Maluma se le ve emocionado, disfrutando del momento y agradeciendo con un mensaje en el que escribió: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo 1/1”.

Un ejemplar personalizado con potencia extrema

La Ferrari Purosangue es considerada la primera SUV de lujo de la marca italiana y destaca por su diseño deportivo y sus especificaciones técnicas. En el caso del modelo adquirido por Maluma, el color y los detalles exteriores fueron personalizados, lo que convierte a este ejemplar en único en el mundo.

Bajo el capó, la camioneta tiene un motor atmosférico V12 de 6.5 litros con 725 caballos de fuerza y tracción total. Además, cuenta con transmisión automática de ocho velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 310 km/h. Su torque máximo es de 716 Nm y el consumo de combustible se estima entre 16 y 18 litros por cada 100 kilómetros recorridos.

Un retén inesperado en Medellín

Horas después de presumir su nueva camioneta, comenzaron a circular videos que mostraban al Ferrari detenido en un retén de tránsito en Medellín. En las imágenes se observa a varios agentes de la Policía inspeccionando el vehículo mientras el cantante desciende para atender el procedimiento. Aunque todo indica que se trató de un control rutinario, la escena llamó la atención de los transeúntes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Así, el Ferrari Purosangue de Maluma no solo deslumbró por su diseño y exclusividad, sino que también se convirtió en protagonista de un episodio inesperado que alimentó la conversación en torno a la vida del artista.

