ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Revelan identidades de los fallecidos tras caso ocurrido en una vivienda de Facatativá

Revelan identidades de los fallecidos tras caso ocurrido en una vivienda de Facatativá

Las autoridades entregaron detalles sobre el caso registrado en una casa de Facatativá y avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias.

Ambulancia, imagen de referencia
Identifican cuatro personas sin vida en Facatativá
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Las autoridades confirmaron nuevos detalles sobre el caso ocurrido en una vivienda del municipio de Facatativá, Cundinamarca, donde fueron encontradas sin vida cuatro personas adultas.

La información fue entregada por fuentes oficiales, que continúan adelantando los procedimientos necesarios para esclarecer lo sucedido y determinar con exactitud las circunstancias del hecho.

El caso generó atención en la comunidad luego de que familiares y personas cercanas notaran la falta de comunicación con los ocupantes del inmueble. Tras varios intentos fallidos por contactarlos, se dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para realizar la verificación correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, las cuatro personas tenían edades entre los 20 y 30 años. Tres de ellas eran de nacionalidad venezolana, mientras que la cuarta también residía en el mismo inmueble.

Las autoridades confirmaron las identidades de Braider López Méndez, Anderson Moisés Bermejo y Maikel Martínez Osorio, todos adultos jóvenes que compartían la vivienda ubicada en el barrio Cartagenita.

Según se conoció, los ocupantes del lugar mantenían una relación de convivencia y utilizaban la casa como residencia habitual. Vecinos del sector señalaron que no se registraron situaciones anormales previas ni alertas visibles durante los días anteriores.

El hecho salió a la luz cuando una persona cercana decidió ingresar a la vivienda ante la falta de respuesta de sus ocupantes. Al notar una situación irregular en el interior, se solicitó apoyo de las autoridades y de los organismos de emergencia, que atendieron el llamado de manera inmediata.

Al llegar al lugar, los equipos especializados realizaron una inspección inicial del inmueble para garantizar condiciones de seguridad antes de adelantar los procedimientos correspondientes. Durante esta revisión, se identificaron elementos que llevaron a iniciar una investigación técnica más detallada.

¿Qué se sabe del caso de las personas encontradas en una vivienda de Facatativá?

Las autoridades informaron que la principal hipótesis apunta a una posible acumulación de gas al interior de la vivienda. Esta línea de investigación se sustenta en hallazgos preliminares, como la presencia de utensilios de cocina recientemente utilizados y condiciones que podrían haber favorecido la concentración de este elemento en espacios cerrados.

De acuerdo con los primeros análisis, el grupo de personas habría permanecido dentro de la casa mientras un artefacto que funciona con gas, pudo quedar encendido. Sin embargo, esta hipótesis continúa en evaluación y será confirmada o descartada tras los estudios técnicos correspondientes.

Los organismos de emergencia y las autoridades judiciales adelantan inspecciones detalladas para establecer con claridad qué ocurrió. Estos procedimientos incluyen análisis del lugar, revisión de instalaciones y recopilación de información relevante para completar el informe oficial.

Autoridades reiteran que el caso sigue en investigación y pidieron prudencia frente a versiones no confirmadas. Además, recordaron la importancia de revisar periódicamente las instalaciones de gas en viviendas y mantener ventilación adecuada como medida preventiva.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa bajo seguimiento por parte de las autoridades competentes, que buscan entregar un informe final con conclusiones claras y verificadas sobre lo ocurrido en la vivienda de Facatativá.

