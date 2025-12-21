Apagan vida de pareja de esposos y de su hijita de 12 años en el Cesar; revelan detalles

La tranquilidad del fin de semana previo a la Navidad se vio truncada en el sur del departamento del Cesar por un suceso que ha dejado una profunda huella de dolor en la comunidad.

El pasado sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 9:46 p. m., la violencia segó la vida de tres integrantes de una misma familia en un tramo vial que comunica los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción del municipio de Río de Oro.

Las víctimas de este lamentable hecho fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, su compañera sentimental Nelly Geraldine García Mejía y su hija, la menor Kendry Melissa (también identificada como Melissa López García), de apenas 12 años de edad.



La familia, oriunda de Aguachica, regresaba a su lugar de residencia a bordo de una motocicleta de color blanco cuando fue interceptada por individuos armados.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores abordaron a la familia en plena vía y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones, dejando a la pareja sin vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La menor, quien resultó gravemente herida durante el ataque, fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital Álvaro Rodríguez González en el municipio de San Martín, Cesar. A pesar de los esfuerzos médicos, la niña falleció poco después debido a la severidad de los impactos recibidos.

Este suceso no solo representa una tragedia familiar, sino que se enmarca en un contexto de seguridad sumamente complejo para la región. El múltiple crimen ocurrió en una zona situada a menos de 15 minutos por carretera del batallón El Juncal.

Cabe destacar que esta unidad militar había sido blanco de un ataque por parte del grupo armado ELN apenas unos días antes, el jueves previo, dejando un saldo de siete soldados fallecidos.

La cercanía geográfica y temporal entre ambos eventos ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de las vías y la protección de los civiles en el sur del departamento.

Ante esta situación, el Comando de la Policía del Cesar y la alcaldía de Río de Oro manifestaron su más enérgico rechazo, calificando el acto como un ataque despiadado contra la integridad de una familia trabajadora.

La Institución Educativa Agropecuaria Los Ángeles, donde Kendry Melissa cursaba sus estudios, emitió un mensaje de duelo y solidaridad para con los familiares de la menor, resaltando la tristeza que embarga a docentes y compañeros de clase tras la partida de la joven estudiante.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este triple homicidio. No obstante, la Policía Nacional ha desplegado un grupo especial de investigación criminal y organismos judiciales para adelantar los actos urgentes y recolectar evidencias en la escena del crimen.

El objetivo principal es establecer los móviles que rodearon este ataque y dar con el paradero de los responsables.

La Gobernadora del Cesar y otros líderes locales han solicitado un incremento en la capacidad de respuesta y presencia institucional para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden en la impunidad y para devolver la tranquilidad a los habitantes de Aguachica y Río de Oro.

Mientras las investigaciones avanzan bajo diversas líneas de hipótesis, el sur del Cesar permanece en un estado de luto, recordando a una familia cuya vida fue interrumpida en una noche de diciembre que debía ser de paz.