Viralizan imágenes de jueza Vivían Polanía; su Instagram con el que despertaba polémica

El fallecimiento de la reconocida jueza de control de garantías, Heidy Vivian Polanía Franco, sacudió a Colombia, no solo por las circunstancias confusas de su deceso en su apartamento en Cúcuta, sino porque su cuerpo fue encontrado arropado en su cama, al lado de su bebé de dos meses, quien presentaba un grave cuadro de deshidratación.

Mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección del menor, la Fiscalía General de la Nación investiga audios de amenazas previas y un revelador descubrimiento de papeletas de una sustancia, presuntamente cocaína, en la escena.

La conmoción se desató el 17 de diciembre de 2025, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la jueza penal de control de garantías de 37 años, Vivian Polanía.



El descubrimiento ocurrió en el interior de su residencia en Cúcuta, Norte de Santander, luego de que su esquema de protección notara la ausencia de respuesta por varias horas.

Los intentos fallidos de comunicación, que se prolongaron durante el día miércoles, encendieron las alarmas, pues la última interacción registrada con su escolta había sido la noche anterior, alrededor de las 8:00 p.m. del martes 16 de diciembre, al ser dejada en la portería del edificio.

Tras la alerta del vigilante del edificio, que reportó la falta de contacto desde hacía horas, y con la autorización de un familiar cercano, unidades de la Policía Nacional y del CTI ingresaron al inmueble.

Quién era Vivian Polanía, jueza encontrada sin vida

Vivian Polanía era una figura central y ampliamente reconocida en el ámbito judicial de Norte de Santander. Su presencia en las plataformas digitales era notoria, llegando a ganar seguidores, aunque también recibía críticas. La cuenta de Instagram mencionada en el contexto de sus publicaciones era @vivianpolaniafranco.

Su trayectoria estaba marcada por el compromiso en su rol como jueza penal de control de garantías, una posición desde la cual lideraba audiencias complejas y procesos de alto impacto relacionados con estructuras ilegales, bandas criminales y narcotráfico que operan en la región fronteriza.

Su firmeza y contundencia en las decisiones le valieron el reconocimiento de colegas y operadores judiciales. De hecho, el abogado Luis Alexánder Maldonado destacó que la jueza era "infalible en su campo" y que su compromiso laboral era tan alto que se negaba a conceder favores a delincuentes.

Este rigor le había generado amenazas, razón por la cual contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

No obstante, su vida profesional se cruzó repetidamente con la esfera pública y las polémicas. La jueza se hizo viral en 2022 por un episodio ampliamente difundido en redes sociales donde fue captada fumando y acostada, presuntamente en pijama, durante una audiencia virtual.

A pesar de las críticas que generó en su momento, instancias disciplinarias concluyeron que estas actuaciones no comprometieron su labor judicial ni afectaron la imparcialidad de sus decisiones.

Además de su faceta judicial, Polanía mostraba una vida personal activa en redes. La jueza practicaba crossfit y compartía contenidos de su estilo de vida. En los meses previos a su muerte, su enfoque se había centrado en la maternidad, compartiendo momentos e ilusiones relacionados con el nacimiento de su hijo.

¿Qué le pasó a Heidy Vivian Polanía Franco?

La investigación judicial para determinar la causa exacta de la muerte de la jueza Polanía se desarrolla bajo estricta reserva, con todas las hipótesis abiertas: desde un posible homicidio o suicidio, hasta una muerte asociada a causas naturales o al consumo de sustancias. Sin embargo, elementos probatorios recolectados en el apartamento han añadido capas de complejidad al caso.

Según reportes conocidos, durante la inspección al apartamento, fueron encontradas papeletas con una sustancia que se presume sería cocaína; algunas fuentes señalan que se encontraron supuestamente 26 papeletas de drogas.

Este hallazgo es crucial y está siendo analizado por la Fiscalía y Medicina Legal para establecer si existe alguna relación con el fallecimiento.

Mientras la Fiscalía y la Sijín continúan con las diligencias y verifican posibles denuncias previas por violencia intrafamiliar y antecedentes médicos y personales, los resultados forenses de Medicina Legal serán determinantes para esclarecer la causa exacta de la muerte.

El coronel Fabio Ojeda, vocero de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que, al ingresar cerca de las 5:30 p.m., el equipo de criminalística y la Fiscalía iniciaron la inspección técnica.

Los primeros reportes oficiales indicaron que no se evidenciaron señales visibles de violencia en el cuerpo de la jueza, ni tampoco se encontraron evidencias de desorden en el apartamento.

El bebé fue atendido por personal de salud y trasladado de urgencia a un centro asistencial, ya que presentaba un cuadro severo de deshidratación debido a que había permanecido más de doce horas sin recibir alimento.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra estable y fuera de peligro, quedando bajo la protección preventiva del ICBF mientras avanzan las diligencias para el restablecimiento de sus derechos y la definición de su custodia.

