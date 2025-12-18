Juez Vivían Polanía expresó tres serias preocupaciones antes de fallecer

El fallecimiento de Heidy Vivian Polanía Franco, una jueza de control de garantías en Cúcuta,conmocionó el país debido a que fue encontrada sin vida junto a su bebé de tan solo dos meses de nacido, por lo cual, las autoridades mostraron audios, conversaciones y más que evidenciaría las preocupaciones que tenía.

La jueza era reconocida tanto por su labor jurídica incuestionable como por su rol en los medios sociales, sin embargo, fue encontrada arropada en la cama de su apartamento el 17 de diciembre. Donde varias fuentes mencionan que junto a ella se encontraron supuestamente 26 papeletas de drogas.

De acuerdo con reportes de prensa, la jueza se enfrentaba a tres frentes de adversidad que convergen en una presión inaudita, inicialmente, la jueza tenía una intimidación laboral ejercida por un alto rango de la Rama Judicial en Cúcuta. Según su propio testimonio, esta situación estaba obstaculizando gravemente su labor profesional.



Esto debido al compromiso que tenía por su trabajo, su compromiso era tal que se negaba a conceder favores a delincuentes, razón por la cual estaba sometida a un esquema de protección debido a las amenazas que recibía. Su amigo, el abogado Luis Alexánder Maldonado, enfatizó que la prioridad de Polanía era su trabajo como jueza, y que la profesional era infalible en su campo.



¿Qué otras preocupaciones tenía Vivián Polanía?

De igual forma, se conoció que la segunda preocupación de la jueza estaba relacionada con su salud y la de su hijo. Polanía compartió su inquietud por un cuadro clínico de preeclampsia que estaba directamente relacionado con el parto prematuro de su bebé. Esta adversidad médica, sumada a los problemas en su entorno profesional, se conjugó en una presión laboral desmedida.

A pesar de los desafíos que enfrentaba, el abogado Maldonado la describió como una mujer radiante y sumamente emocionada con su maternidad.

Finalmente, la jueza relató un conflicto personal con un antiguo compañero sentimental, quien según ella, dicha persona se entrometida demasiado en su vida personal, al punto que se conoció la acusación de que el excompañero accedía a información privada de la jueza, la cual luego compartía con personas que la denunciaban.

Aún más grave, Polanía lo acusaba de haber introducido sustancias ilegales en su apartamento. El rotativo indicó que estas serias denuncias estaban respaldadas por audios y chats. De hecho, el abogado Maldonado comentó que la jueza había divulgado ella misma estos audios en las redes sociales en su momento.

