Autoridades hacen revelador hallazgo en vivienda de jueza Vivian Polanía; habría relación

Hay consternación por el inesperado hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza penal de control de garantías Vivian Polanía, quien se dio a conocer en Colombia por varias polémicas como aparecer en pijama, acostada y fumando durante una audiencia virtual.

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 17 de diciembre en el interior del apartamento de la jurista, ubicado en Cúcuta, Norte de Santander; junto al cuerpo estaba su bebé de dos meses de nacido y quien aparentemente se encuentra bien.

Desde el momento del hallazgo autoridades iniciaron una investigación para determinar los hechos y han recolectado algunos elementos que hacen parte del expediente y que podrían dar pistas sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.



Papeletas de cocaína en apartamento de jueza Vivian polanía

De acuerdo con información conocida, luego del hallazgo y durante la inspección al apartamento fueron encontradas papeletas con una sustancia que se dice que sería cocaína. Este elemento fue incorporado al proceso investigativo y ahora hace parte del análisis que adelantan la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal para establecer si hay relación entre la droga y el fallecimiento de la mujer.



No obstante las autoridades han sido cautelosas y reiteraron que el proceso se mantiene bajo estricta reserva para evitar entorpecer la investigación y poder determinar si hubo manos de terceros en los hechs.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, señaló que no es posible entregar mayores detalles mientras se surten los protocolos judiciales. “La investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los procedimientos será la fiscal del caso quien informe oficialmente”, indicó. Asimismo, recalcó que ninguna hipótesis ha sido descartada, incluyendo un posible homicidio, suicidio o una muerte asociada a causas naturales o al consumo de sustancias.

¿Cómo encontraron a la jueza Vivian Polanía sin vida?

El coronel Ojeda explicó que el caso se conoció sobre las 5:30 de la tarde del martes, cuando el Centro Automático de Despacho (CAD) recibió una llamada del vigilante del edificio donde residía la jueza, quien alertó que no lograban comunicarse con ella desde hacía varias horas.

Con el apoyo de un cerrajero, la madre de la funcionaria judicial y su escolta, las autoridades ingresaron al inmueble. En el interior encontraron a Vivian Polanía sin vida, acostada en su cama y arropada. A su lado estaba su bebé, de aproximadamente mes y medio de nacido.

El menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial al presentar un cuadro severo de deshidratación, tras haber permanecido más de 12 horas sin recibir alimento. Según el reporte médico, el bebé se encuentra estable y bajo observación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el restablecimiento de sus derechos y definirá su custodia.

Por otro lado autoridades confirmaron que en el apartamento no se hallaron signos de violencia ni evidencias de desorden. Además, la jueza contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su trabajo en procesos judiciales relacionados con bandas criminales y narcotráfico. La última comunicación con su escolta se habría registrado hacia las 8:00 de la noche del día anterior a su fallecimiento.

De manera paralela, se verifican posibles denuncias previas por violencia intrafamiliar, así como antecedentes médicos y personales que puedan aportar a la reconstrucción de los hechos. Por ahora, Medicina Legal continúa con los exámenes forenses que permitirán establecer la causa exacta de la muerte.