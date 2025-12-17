El video más polémico de la jueza Vivian Polanía; fumando en plena audiencia

La ciudad de Cúcuta está conmocionada tras confirmarse el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II. Junto a ella se encontraba su bebé de apenas dos meses de nacido, quien fue rescatado con vida y trasladado de inmediato a una clínica privada para su valoración médica.

Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer qué ocurrió, mientras el caso genera impacto en el ámbito judicial y en la opinión pública.

Vivian Polanía no era una funcionaria desconocida. Durante años, su despacho se convirtió en uno de los más relevantes de Norte de Santander, especialmente por el tipo de audiencias que lideraba y la complejidad de los procesos que pasaban por sus manos.

En noviembre de 2022, su imagen se volvió tendencia nacional tras difundirse un registro de una audiencia virtual en la que apareció en una situación poco convencional. El hecho derivó en una suspensión provisional y en varios procesos disciplinarios que se extendieron por meses.

Sin embargo, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió a su favor varios de esos expedientes, concluyendo que su conducta no comprometía su imparcialidad ni su desempeño como servidora pública.

El video más polémico de la jueza Vivian Polanía

Uno de los episodios más comentados de la carrera de Vivian Polanía ocurrió durante una audiencia virtual realizada en noviembre de 2022. En medio de la diligencia, la cámara quedó activada y la jueza apareció recostada, con una actitud relajada que contrastó con la formalidad habitual de este tipo de espacios.

Según quedó registrado, algunos asistentes a la audiencia fueron quienes le advirtieron la situación. “Señora juez, tiene la cámara prendida”, se escucha decir en el video, mientras ella reaccionaba al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

La grabación no tardó en salir del entorno judicial y comenzó a circular en redes sociales con mensajes que cuestionaban la escena. El contenido se volvió viral y abrió un debate amplio entre quienes criticaron su comportamiento y quienes defendieron su derecho a mostrarse de manera natural fuera de los estereotipos tradicionales del cargo.

Justicia casi al desnudo y relajada.

