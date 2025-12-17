La última publicación de la jueza Vivian Polanía: ilusionada por la llegada de su bebé

El hallazgo de la jueza Vivian Polanía sin vida en su apartamento de Cúcuta generó conmoción en Norte de Santander y reactivó la atención pública sobre su trayectoria judicial y personal.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el barrio Ceiba II, donde también se encontraba su hijo de apenas dos meses de nacido, quien fue encontrado con vida y trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, fue el esquema de seguridad asignado a la jueza el que alertó a las autoridades. Tras llegar al edificio para cumplir con el acompañamiento habitual y no recibir respuesta luego de varios minutos tocando la puerta, dieron aviso a la Policía. Minutos después, los uniformados ingresaron al apartamento y confirmaron el fallecimiento de Polanía.

Las autoridades indicaron que, en una primera revisión, no se evidenciaron señales externas de violencia en el cuerpo de la funcionaria judicial. Sin embargo, el caso quedó en manos de los equipos especializados que adelantan las diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del deceso. Por ahora, no se ha entregado un informe oficial que precise qué ocurrió dentro del inmueble.

Encuentran sin vida a la juez Vivian Polanía /Foto: redes sociales

¿Cómo está el bebé de la juez Vivian Polanía?

El bebé fue encontrado cerca de su madre y, como medida preventiva, fue trasladado de carácter urgente a un centro asistencial. Los médicos iniciaron evaluaciones para determinar su estado de salud general, teniendo en cuenta que no se ha establecido con exactitud cuánto tiempo permaneció solo en el apartamento.

Vivian Polanía era jueza y se había desempeñado en procesos complejos relacionados con estructuras ilegales en Cúcuta y zonas de frontera. Su nombre fue ampliamente conocido en el ámbito judicial y mediático tras varios episodios que derivaron en investigaciones disciplinarias.

Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 2022, cuando apareció en una audiencia virtual en condiciones que generaron fuertes cuestionamientos.

Tras ese hecho, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander ordenó una suspensión temporal mientras avanzaba la investigación. En el expediente se describió su comportamiento durante la diligencia, lo que dio lugar a una amplia discusión pública sobre la conducta de los funcionarios judiciales y el uso de las plataformas virtuales.

No obstante, meses después, esa decisión fue revocada. El magistrado ponente del caso, Alfonso Cajiao Cabrera, sostuvo que la medida provisional no cumplía con los requisitos exigidos por el Código General Disciplinario, razón por la cual se levantó la suspensión en su contra.

Última foto de la jueza Vivian Polanía: ilusionada con el nacimiento de su bebé

En medio de la atención que ha generado el caso, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir la última publicación que Vivian Polanía realizó antes de dar a luz. La imagen fue difundida el 18 de julio y mostraba una ecografía del bebé que esperaba, acompañada de un mensaje breve.

En esa publicación, la jueza escribió: “Te amo, Mohammed”, nombre que posteriormente le dio a su hijo. La imagen reflejaba un momento íntimo y cargado de expectativa, semanas antes del nacimiento del menor.