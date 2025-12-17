Publicidad

Colombianos perderán un día de descanso obligatorio en 2026, ¿cuál es y por qué?

Colombianos perderán un día de descanso obligatorio en 2026, ¿cuál es y por qué?

Una modificación legal eliminará un beneficio de descanso que muchos trabajadores disfrutaban, en medio de un calendario laboral con más festivos pagados y ajustes en la jornada.

Día festivo que será eliminado en 2026
Colombianos perderán un descanso obligatorio en 2026
Foto: imagen de referencia genera por ImageFx
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

A partir de 2026, los trabajadores en Colombia verán un cambio en su calendario de descanso: dejarán de tener un día de descanso obligatorio que antes podían escoger, conocido popularmente como el “Día de la Familia” y que era un beneficio adicional dentro de la jornada laboral.

Ese día de descanso, que no estaba ligado a un feriado tradicional, permitía a las personas tomar un día adicional dentro del año laboral para compartir con sus seres queridos según sus propias necesidades.

Puedes leer: Calendario 2026 Colombia: ¿cuáles son los días festivos y cuántos hay?

¿Por qué es importante el día de la familia en Colombia?

Este día suele promover momentos de convivencia y reposo en el marco de la vida familiar y personal, más allá de los feriados oficiales.

Sin embargo, con los cambios que entrarán en vigor a partir de 2026, esa obligatoriedad desaparecerá y quedará a discreción de los empleadores, quienes podrán decidir si conceden o no ese descanso extra según lo pactado en contrato o acuerdos internos.

Esto implica que muchos trabajadores ya no tendrán garantizado ese día de descanso adicional dentro del año laboral.La eliminación de este beneficio coincide con otros cambios importantes en el sistema laboral colombiano.

Por ejemplo, el calendario de días festivos remunerados para 2026 suma 18 días de descanso obligatorio dos más que en años anteriores gracias a la aplicación de la Ley Emiliani, que traslada muchos feriados al lunes para generar puentes.

Aunque pueda parecer contradictorio que se pierda un día de descanso mientras aumentan los feriados, el panorama general para 2026 muestra un ajuste en el equilibrio entre los días libres oficiales y los beneficios que las empresas estaban otorgando de forma voluntaria.

Con más puentes largos impulsados por la Ley Emiliani, la estructura de descansos para trabajadores queda redistribuida, aunque la eliminación del Día de la Familia impacta de forma directa en la libertad de escoger un día de descanso personal.

Además de este cambio, la reforma laboral que avanzó en 2025 introduce variaciones adicionales en la forma en que se remunera el trabajo en días de descanso obligatorio.

Por ejemplo, el recargo por laborar en festivos y dominicales el pago extra que recibe un trabajador cuando cumple funciones en esos días aumentará gradualmente: pasará del 80 % en 2025 al 90 % a partir de julio de 2026, con una progresión hacia el 100 % en años siguientes.

Es importante recordar que la eliminación del día de descanso adicional no afecta los festivos legales obligatorios que todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar, como el Año Nuevo, el Día del Trabajo, el 20 de julio o la Navidad.

Puedes leer: Navidad y Año Nuevo se quedan sin puente festivo en Colombia

Estos continuarán siendo incluidos en el calendario anual y, con la Ley Emiliani, muchos se trasladan a lunes para facilitar fines de semana largos.

Para quienes planean sus tiempos de descanso o desean aprovechar al máximo los días libres en 2026, este ajuste implica reorganizar expectativas: habrá más feriados oficiales, pero menos días discrecionales de descanso garantizados por la ley.

Mira también: REFORMA LABORAL APROBADA: así cambian tus HORARIOS, SUELDO y DERECHOS

