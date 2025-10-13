Duro golpe a las vacaciones; el puente de Reyes modifica su fecha para el 2026

El calendario festivo de Colombia para el año 2026 sufrirá una modificación importante en la celebración de una de sus fechas más tradicionales: el Día de Reyes. El festivo que tradicionalmente se toma en la primera semana del año nuevo se trasladará al 12 de enero, debido a la Ley Emiliani.

Tradicionalmente, las familias colombianas aprovechaban el puente de Reyes, el cual se celebra el 6 de enero para extender las vacaciones. Sin embargo, en el año 2026, dicho día cae específicamente un martes, situación por la cual, este feriado debe ser modificado, para el próximo lunes más cercano.

En estricto cumplimiento de la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como la Ley Emiliani, el día de descanso remunerado se moverá. De acuerdo con el Artículo 2 de la normativa, cuando festividades como el 6 de enero no caen en día lunes, estas se trasladarán automáticamente al lunes siguiente a dicha fecha.

¿Por qué se cambia la fecha del puente de Reyes?

Debido al cumplimiento de la Ley Emiliani, el descanso remunerado correspondiente al Día de Reyes se trasladará al lunes 12 de enero de 2026. Situación que provoca que el primer puente festivo del año 2026 se disfrutará del sábado 10 al lunes 12 de enero, circunstancia que puede afectar el calendario de los colombianos en los primeros días del año.

Recordemos que la Ley Emiliani, impulsada por el político Raimundo Emiliani Román, fue promulgada en 1983 (Ley 51) con un objetivo claro: trasladar la mayoría de los feriados al día lunes. Esto como una medida para fomentar el turismo del país y asegurar que los trabajadores puedan tener hasta 3 días de descanso consecutivo.

Dado a esta ley, que permite la creación de los llamados “puentes festivos”, por lo cual, especifica que días como el 6 de enero están sujetos a esta regla de traslado. Pese a que con este ajuste la planificación de las vacaciones de la primera semana de enero del 2026, cambiará para los colombianos.

Con esta modificación en el calendario para 2026, se reafirma la intención de la Ley Emiliani de facilitar los ‘puentes festivos’ para promover el turismo y el descanso de los trabajadores colombianos. La norma seguirá vigente en 2026, garantizando que el Día de Reyes sea celebrado el 12 de enero.

