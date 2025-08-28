La planta para adelgazar; ayuda a tener un vientre plano y reducir la hinchazón

Se conoció que la salvia, planta usada en sus inicios en la medicina tradicional llamó la atención de varios expertos debido a sus posibles beneficios digestivos que tiene esta y cómo puede reducir el tema de los cólicos, la indigestión, los gases y la pérdida del apetito, causales de un vientre hinchado.

Según información del Observatorio de Salud y Medicina Integrativa de España y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), esta planta posee propiedades antiinflamatorias y antisépticas, los cuales pueden combatir contra la indigestión, reducir la hinchazón abdominal y mejorar el bienestar gastrointestinal de las personas.



De igual forma, EMA comentó que inicialmente, la Salvia ha sido usada en varios contextos terapéuticos tradicionales y reconocidos, donde todos están de acuerdo en su efecto antiinflamatorio en zonas como la mucosa bucal y la garganta; hechos que apoyan a la salud de la persona.

Adicionalmente, se supo que la salvia en algunas ocasiones se ha utilizado para controlar el exceso de sudoración, darle una tonificación al sistema nervioso, aliviar síntomas asociados a la menopausia, hecho que le brindan a esta planta los beneficios para ser recomendada por diferentes expertos.



¿Cómo consumir la salvia de manera adecuada?

La información que existe con la salvia se conoció que el consumo en forma se debe hacer con una preparación común con agua, donde se incluyen 25 gramos de hojas secas por cada litro, esto donde recomienda que debe ser administrada durante tres días en las horas de la mañana en cantidades de 2 a 3 tazas al día, ya que esto ayuda a mejorar la función cognitiva y regular la glucosa en la sangre. De igual forma, es sabido que la salvia tiene un sabor amargo, por el cual se puede endulzar el sabor con un poco de miel o hasta añadir limón.

Sumado a esto se informó que el consumo de esta planta es moderado y que preferiblemente, debe ser supervisado por un profesional de la salud, especialmente si se combinan tratamientos naturales con otros medicamentos o condiciones preexistentes, dado que esto de forma descontrolada puede tener implicaciones a las personas.

Si bien la salvia puede contribuir a reducir la hinchazón abdominal, siempre los doctores recomiendan combinarlas con el uso como parte de una dieta, en donde también se incluya ejercicio y una buena alimentación, al punto que varios expertos afirman que la salud medicinal y digestiva no dependen de uno solo, sino que debe ser mezclada con varios hábitos sostenibles.

