Durante la tarde del jueves 8 de enero de 2026, un grave incidente sacudió al Congreso Nacional de Honduras. Esto debido a que la diputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, resultó herida tras el estallido de un artefacto explosivo lanzado en su contra en los bajos del edificio legislativo.

Se conoció que el ataque ocurrió minutos antes de que iniciara una sesión parlamentaria convocada para discutir los resultados de las elecciones electorales de noviembre.

El artefacto detonó mientras un grupo de parlamentarios de la oposición ofrecía declaraciones a los medios de comunicación cerca de un ascensor en la parte posterior del recinto. Según imágenes difundidas y testimonios, el proyectil detonó cerca de la espalda de la congresista López, lo que le provocó lesiones en la cabeza y la espalda.



Tras el estallido, Gladys Aurora López cayó al suelo y fue auxiliada de inmediato por elementos de seguridad y compañeros de bancada, antes de ser trasladada en un vehículo a un centro médico en la capital hondureña. Horas después fuentes cercanas a ella confirmaron que López fue atendida en un hospital privado y dada de alta la misma noche del jueves.

VIDEO: Congresista sufre atentado por artefacto que le lanzaron a la cabeza Foto: pantallazo tomado de redes sociales

¿Cuál fue el contexto del incidente con Gladys Aurora López?

El incidente de Gladys Aurora López se produjo en un marco de alta tensión legislativa, debido a que el presidente del Congreso, Luis Redondo, había convocado a la sesión para presentar un informe sobre los comicios del 30 de noviembre.

No obstante, representantes de los partidos Nacional y Liberal manifestaron su desconfianza, sugiriendo que el oficialismo buscaba un recuento de más de 19,000 actas electorales, a pesar de que los resultados ya habían sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre.

El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, se encontraba con Aurora López al momento de la explosión, mientras el grupo de diputados se disponía a entrar al Parlamento tras cuestionar por qué el acceso les había sido dificultado momentos antes.

Las autoridades de este país iniciaron una investigación para identificar a los responsables, donde la primera hipótesis marca que el artefacto, posiblemente un mortero o explosivo de fabricación casera, fue lanzado desde la vía pública en el costado sur del edificio. Luis Redondo condenó el ataque y ordenó la revisión de las cámaras de seguridad internas y del sistema 911.

Por su parte, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, quien tiene previsto asumir el poder el 27 de enero, lamentó el suceso desde San Pedro Sula. Asfura hizo un llamado a la calma y al respeto a la ley, enfatizando que "la violencia y el odio no son el camino para que el país avance".