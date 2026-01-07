Publicidad

Disney World anuncia ofertas con entradas GRATIS y beneficios para la familia en 2026

Prepárate para un año en Florida con días de parque adicionales sin costo, descuentos masivos en hospedaje y el estreno de experiencias inmersivas.

Foto: Disney y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Planificar un viaje a Walt Disney World Resort en Florida no suele ser un impulso de último momento; para la mayoría de las familias, representa un sueño que se construye con meses de anticipación y una dosis considerable de ilusión.

Conscientes de esta realidad, el gigante del entretenimiento ha revelado un robusto paquete de beneficios para el año 2026, diseñado para quienes buscan maximizar su presupuesto sin sacrificar la experiencia en el lugar "donde los sueños se hacen realidad".

Puedes leer: Precio del pasaporte tendrá un cambio significativo en 2026; viajeros en alerta

Desde boletos que regalan días adicionales hasta renovaciones tecnológicas en atracciones clásicas, el 2026 se perfila como un año de transición hacia una nueva era de interactividad y ahorro estratégico.

La temporada estival será el epicentro de las promociones bajo el concepto de “Cool Kids’ Summer”, que se desarrollará del 26 de mayo al 8 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, los visitantes podrán acceder a una de las ofertas más competitivas: al adquirir un paquete de cuatro noches y cuatro días de parque, los turistas recibirán dos noches de hotel y días de parque adicionales sin costo.

Esta promoción, disponible para reservar entre el 6 de enero y el 15 de febrero de 2026, garantiza al menos seis días completos de inmersión total en el complejo.

Además, para quienes prefieren la flexibilidad de las entradas estándar, Disney ha dispuesto que las compras de tickets de cuatro días o más incluyan dos días gratuitos adicionales para visitas entre el 26 de mayo y el 15 de septiembre.

Si su viaje es a principios de año, la opción ideal es el “Ticket Mágico de cuatro días, cuatro parques”, válido del 4 de enero al 22 de mayo de 2026, que permite una entrada a cada parque temático (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom) en días distintos sin necesidad de reservación previa.

Puedes leer: Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo

Hospedaje y beneficios para familias en hoteles de Disney

El descanso también llega con rebajas significativas. Los hoteles de la Disney Resorts Collection ofrecerán descuentos de hasta el 30% para estadías entre mayo y octubre de 2026.

No obstante, los mayores beneficios están reservados para sectores específicos: los residentes de Florida podrán ahorrar hasta un 35%, mientras que los titulares de Pase Anual alcanzarán descuentos de hasta el 40%.

Un valor agregado para las familias es el plan de comidas gratuito para niños de 3 a 9 años, aplicable al reservar paquetes específicos que incluyan el plan de adultos, lo que permite prever los gastos de alimentación con antelación.

Además, quienes se alojen en hoteles Disney durante el verano de 2026 recibirán admisión gratuita a un parque acuático (Typhoon Lagoon o Blizzard Beach) el mismo día de su llegada, sumado al beneficio de entrada anticipada de 30 minutos a los parques temáticos.

La oferta de 2026 no se limita al ahorro; la infraestructura de los parques recibirá actualizaciones clave:

  • Star Wars en Hollywood Studios: A partir del 22 de mayo, la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run integrará una nueva misión junto a The Mandalorian y Grogu.
  • La clásica Rock ‘n’ Roller Coaster se renovará con la participación de The Muppets y su banda Electric Mayhem.
  • En EPCOT, se estrenará “Soarin’ Across America” como parte del 250.º aniversario de Estados Unidos.
  • Encuentros infantiles: Los más pequeños podrán interactuar con Bluey y Bingo en Animal Kingdom, o unirse al “GoofyCore” en EPCOT para dinámicas de juego lideradas por Goofy.
