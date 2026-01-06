¿Quiénes pueden sacar la cédula digital GRATIS en 2026? Consulta si eres beneficiario

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó el plan de exoneraciones para el 2026, abriendo las puertas de la modernización tecnológica a miles de colombianos sin costo alguno.

Desde la generación nacida en 2008 hasta las poblaciones más vulnerables, el acceso al documento de identidad más avanzado del país busca romper las barreras de la desigualdad material.

Puedes leer: Gobierno anuncia eliminación de 7 peajes en Colombia desde 2026; estos son



El proceso de modernización de la identidad en Colombia no se detiene y, para el año 2026, el Estado busca consolidar la transición hacia un modelo híbrido que combina seguridad física y agilidad digital.



Este documento, fabricado en policarbonato de alta resistencia y activado mediante biometría en dispositivos móviles, ya no es solo una tarjeta en la billetera; es una herramienta de validación automática que impide la suplantación de identidad mediante reconocimiento facial y dactilar.

Sin embargo, el costo de $72.450 COP puede ser un obstáculo para muchos, razón por la cual se han mantenido y detallado las listas de beneficiarios que podrán obtenerla de forma gratuita.

¿Quiénes tienen el beneficio de cédula gratis en el 2026?

El grupo principal que se verá beneficiado este año son los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. De acuerdo con las resoluciones vigentes, todos aquellos ciudadanos nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 que tramiten su cédula por primera vez podrán hacerlo sin costo alguno.

Publicidad

Esta medida no solo facilita el primer paso hacia la ciudadanía plena, sino que también integra a los nuevos adultos directamente al ecosistema digital del país.

Puedes leer: Banco Agrario confirma quiénes recibirán alivio de $550 mil en enero; piden un requisito

Publicidad

Pero la gratuidad no se limita solo a los jóvenes. La Registraduría, amparada en normas que exigen promover la igualdad para poblaciones marginadas o vulnerables, ha definido un extenso catálogo de exoneraciones que cubre tanto la primera expedición como, en ciertos casos, duplicados y rectificaciones. Los grupos incluidos son:

Población Sisbén IV: Específicamente aquellos clasificados en los subgrupos del Grupo A y niveles 0, 1 y 2 según la metodología vigente.

Específicamente aquellos clasificados en los subgrupos del Grupo A y niveles 0, 1 y 2 según la metodología vigente. Víctimas del conflicto: Personas desplazadas por la violencia y aquellas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Personas desplazadas por la violencia y aquellas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Minorías y grupos de especial protección: Comunidades indígenas, miembros de la comunidad LGBTI en condición de vulnerabilidad y personas con discapacidad en situación de pobreza.

Comunidades indígenas, miembros de la comunidad LGBTI en condición de vulnerabilidad y personas con discapacidad en situación de pobreza. Población en reinserción: Personal desmovilizado o en proceso de reincorporación, certificado por las autoridades de paz competentes.

Personal desmovilizado o en proceso de reincorporación, certificado por las autoridades de paz competentes. Situaciones de emergencia o desprotección: Habitantes de calle, víctimas de catástrofes naturales, personas repatriadas que requieran auxilio estatal y ciudadanos privados de la libertad.

Para la mayoría de estos grupos, la exoneración del costo se aplica por una sola vez, con el fin primordial de eliminar las trabas económicas para acceder a servicios esenciales y derechos fundamentales.

¿Cómo activar la cédula digital?

La cédula digital no solo sirve para identificarse ante las autoridades locales. Una de sus mayores ventajas para los viajeros es que funciona como un documento de viaje válido para ingresar a los países de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur.

Esto significa que, con solo portar este documento, los colombianos pueden cruzar fronteras hacia Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, entre otros, sin necesidad de presentar un pasaporte físico.

Para activar esta "llave digital", los ciudadanos deben contar con un teléfono inteligente compatible (generalmente con sistema operativo Android 10.0 o iOS 14 en adelante) y descargar la aplicación oficial 'Cédula Digital Colombia'.

La activación se realiza mediante un escaneo biométrico facial directamente en el celular, asegurando que solo el titular pueda gestionar su identidad electrónica.



Trámite para solicitar la cédula digital, paso a paso

Aunque la versión es digital, el trámite inicial sigue siendo completamente presencial y no requiere cita previa en las sedes de la Registraduría o en los consulados para quienes están en el exterior. Al asistir, se recomienda:

Publicidad