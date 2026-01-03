Gobierno anuncia eliminación de 7 peajes en Colombia desde 2026; estos son

Tras años de reclamos ciudadanos, protestas y una compleja negociación legal, el panorama de la movilidad en el Caribe está a punto de transformarse. El Gobierno Nacional confirmó que siete peajes clave dejarán de funcionar, dándote un respiro económico que tanto transportadores como viajeros habituales estaban esperando.

Esta decisión no es un hecho aislado, sino el resultado de la terminación anticipada del contrato de concesión de la Ruta Caribe, el corredor estratégico que conecta a Cartagena con Barranquilla a través de los departamentos de Bolívar y Atlántico.

¿Cuáles son los peajes que dejarán de cobrar en el 2026?

La lista ya es oficial y seguramente conoces bien estos puntos si vives o trabajas en la región. Las estaciones que salen de operación son: Pasacaballos, Turbaco, Gambote, Arroyo de Piedra, Sabanagrande, Galapa y Bayunca. Estos nombres, que por años representaron un gasto constante para tu bolsillo, dejarán de ser una barrera en tu camino.



Lo que debes saber es que este proceso de desmonte no ocurre de la noche a la mañana. La reversión de la vía al Estado comenzó formalmente este 2 de enero de 2026.



Durante un periodo de transición de aproximadamente 200 días, la infraestructura pasará gradualmente a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que se encargará de la administración y el mantenimiento bajo un modelo de gestión pública directa.

Se espera que para junio de este mismo año, el proceso esté totalmente finiquitado y el Estado asuma el control absoluto del corredor.

Ante las quejas de las comunidades locales, comerciantes y transportadores que denunciaron incansablemente el cobro constante —que en algunos casos llevaba más de dos décadas— elevaba los costos de movilidad y terminaba encareciendo los productos de la canasta familiar.

La situación se volvió insostenible financieramente para la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S. debido a las fuertes protestas sociales y bloqueos que impidieron el recaudo esperado y la instalación de nuevas estaciones, como la que se proyectaba en Arroyo Grande.

Ante este escenario de inviabilidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la empresa privada llegaron a un acuerdo mutuo para terminar el contrato, evitando así un pleito legal que podría haberle costado al país billones de pesos y años de espera en tribunales.

El presidente Gustavo Petro no solo celebró la liberación de estos siete peajes en el norte, sino que también lanzó un anuncio que ilusiona a otras zonas: "Así lo haremos con la zona cafetera". Esto sugiere que el modelo de retomar el control estatal de las vías para eliminar cobros excesivos podría replicarse en el Eje Cafetero próximamente.

Con esta medida, se espera que los costos logísticos disminuyan, facilitando el transporte de mercancías y alimentos, lo que en teoría debería ayudarte a que los precios en el mercado local no sigan subiendo por culpa de los fletes.