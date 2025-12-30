Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Salario mínimo 2026 complicaría compra de vivienda en Bogotá y otras ciudades

Salario mínimo 2026 complicaría compra de vivienda en Bogotá y otras ciudades

El ajuste del sueldo genera un cambio en los precios máximos de viviendas de interés social y prioritario, afectando especialmente a quienes están en proceso de compra.

Comprar vivienda, imagen de referencia
Salario mínimo afectaría la compra de vivienda en Colombia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

El aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para 2026 en Colombia genera efectos en diferentes aspectos de la economía familiar, entre ellos el precio de las viviendas de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP).

Esta situación lleva a que muchas personas que buscan comprar casa en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla enfrenten mayores obstáculos para cumplir ese sueño, según expertos.

El presidente de la República, Gustavo Petro, definió que el salario mínimo para 2026 quedará en $1'746.882 pesos, lo que representa un incremento frente a los años anteriores.

Este ajuste también se traduce en un aumento automático de los topes máximos de precio para viviendas sociales, que se calculan en múltiplos del salario mínimo.

¿Cómo cambian los precios de la vivienda social con el nuevo salario mínimo?

Los precios máximos para las viviendas de interés social y prioritario se determinan en función de salarios mínimos:

  • Vivienda de interés prioritario (VIP): máximo de 90 SMMLV, equivalente a cerca de 157,5 millones de pesos.
  • Vivienda de interés social (VIS) general: máximo de 135 SMMLV, alrededor de 236,3 millones de pesos.
  • En las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), la VIS puede llegar hasta 150 SMMLV, es decir, unos 262,6 millones de pesos.

Estas cifras revelan que, aunque el salario mínimo sube para apoyar a trabajadores de bajos ingresos, el precio de la vivienda social también sube, lo que puede dificultar el acceso para familias que intentan comprar casa por primera vez.

Una parte significativa de las familias que se encontraban en proceso de adquirir una vivienda de interés social podrían enfrentar un ajuste en el monto que deben pagar al finalizar la compra.

En muchos contratos de VIS, el precio final se actualiza con el valor del salario mínimo vigente en el año de escrituración.

Esto significa que quienes pagaron una cuota inicial en 2025 podrían ver un incremento en el saldo pendiente al momento de recibir su vivienda en 2026.

Cambios en subsidios y apoyos para vivienda con el aumento del salario mínimo

Además del efecto en el precio de la vivienda, otras medidas vinculadas a la política social también presentan ajustes.

Por ejemplo, algunos subsidios de arrendamiento y apoyos para vivienda aumentan proporcionalmente al nuevo salario mínimo, lo que puede beneficiar en parte a personas de ingresos más bajos.

Aunque el objetivo oficial del aumento salarial es mejorar la capacidad de compra y el bienestar de los hogares, esta dinámica refleja un efecto de doble filo, puesto que los precios y topes máximos se ajustan junto con el salario, lo que en ciertos casos puede encarecer el acceso a la vivienda social para quienes más la necesitan.

El tema sigue siendo objeto de atención entre economistas, futuros compradores y autoridades locales, especialmente considerando la importancia que tiene el acceso a la vivienda en ciudades con mercados inmobiliarios cada vez más competitivos y costosos.

