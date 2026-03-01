J Balvin revela que fue telonero de famosa agrupación colombiana; "no me pagaban"

Hoy su nombre encabeza festivales internacionales, colabora con estrellas globales y llena escenarios en cuestión de minutos. Pero hubo un tiempo en que J Balvin era apenas un joven soñador que abría conciertos en colegios, fiestas de quince y eventos masivos… al parecer sin recibir un peso a cambio.

Así lo reveló recientemente Jhonathan, integrante de la agrupación colombiana Pasabordo, quien recordó con nostalgia y humor los inicios del artista paisa.

Según contó el cantante en Instagram, J Balvin fue el telonero oficial de Pasabordo en ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín. “Era el que nos abría los conciertos y no le pagábamos ni un peso”, afirmó entre risas. En aquella época, alrededor de 2009, el hoy intérprete de éxitos globales apenas comenzaba a construir su carrera y todavía no conectaba masivamente con el público.



J Balvin: de “J Bambi” a figura internacional

La anécdota deja ver el contraste entre esos primeros años y el presente del artista. En esos eventos, recuerdan que incluso confundían su nombre: le decían “J Bambi”, “DJ Balby” o cualquier variación improvisada.

Pocos imaginaban que ese joven que cantaba dos canciones al inicio del show terminaría siendo uno de los máximos exponentes del reguetón a nivel mundial.

En uno de esos conciertos masivos, Balvin abrió el evento cuando aún había poca asistencia. No logró encender al público como esperaba.

Sin embargo, lejos de rendirse, expresó su deseo de algún día poder lograr la conexión que veía en otros artistas. Ese espíritu competitivo y soñador fue, según quienes lo conocieron, una de sus mayores fortalezas.



J Balvin y la disciplina que marcó la diferencia

La historia de J Balvin no es única en la industria musical. Grandes figuras como Andrés Cepeda, Darío Gómez, Ricardo Arjona o Marc Anthony también comenzaron como teloneros, aprendiendo desde abajo y absorbiendo cada experiencia del escenario.

En el caso del colombiano, su disciplina fue clave. Quienes lo entrevistaron en sus inicios aseguran que siempre tuvo claro su objetivo. Aunque muchos no apostaban por él y pocos creían que llegaría lejos, Balvin trabajó de manera constante hasta posicionarse como referente global del género urbano.

La anécdota compartida por Pasabordo no busca minimizar su trayectoria, sino todo lo contrario: resaltar que el éxito no llega de la noche a la mañana. Detrás de cada estadio lleno hay años de ensayo, frustraciones, escenarios pequeños y momentos en los que nadie parece creer.

Hoy, cuando vemos a J Balvin codearse con las grandes figuras de la música internacional, resulta casi increíble pensar que alguna vez fue el joven que abría conciertos sin cobrar. Pero precisamente ahí radica la esencia de su historia: empezar desde abajo, aprender en el camino y nunca perder la visión.

Porque, como bien dicen en el mundo artístico, todos comienzan siendo teloneros… la diferencia está en quién persevera hasta convertirse en protagonista.

