¿J Balvin un therian? La imagen que sorprendió a los seguidores del cantante

En redes sociales ha ganado visibilidad la tendencia “therian”, en la que algunas personas aseguran identificarse con un animal en aspectos psicológicos y espirituales. En este contexto, se difundió un video de J Balvin disfrazado como uno de estos, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Recordemos que esta tendencia varios usuarios en redes sociales han compartido en sus plataformas digitales este comportamiento, ya sea en plazas públicas, estaciones de Transmilenio, interactuando con animales, entre otros contextos, situación que genera muchos comentarios en redes sociales.

Puedes leer: Madre denuncia que joven identificado como ‘therian’ atacó a su hija en plena calle



Tanto es así que en una historia de su TikTok, el cantante de música urbana, J Balvin, subió un video en el que aparece como un disfraz de lobo, usando una máscara de este animal y pantuflas, en el que se refleja que simuló ser un therian, esto mientras se encontraba cantando la canción de I love it, colaboración junto a Kybba y Rytikal.



Aunque por el momento J Balvin no se ha pronunciado sobre este video, muchos de sus seguidores han dividido múltiples opiniones acerca de este nuevo concepto, afirmando en su gran mayoría que el artista solo hizo esta pieza audiovisual en manera de juego debido al auge que tienen ellos.

¿De dónde viene el término therian?

La palabra therian viene de “therianthropy”, palabra de origen griego que alude a la idea de humano y bestia. Actualmente, quienes se reconocen como therians sostienen que su vínculo con un animal, al que denominan “teriotipo", no es simbólico ni lúdico, sino una vivencia profunda que forma parte de su identidad.

Publicidad

Puedes leer: VIDEO: Hombre capturado por robo dice ser un therian-rata que habita en Bogotá

Tanto es así que las personas que se identifican como therian suelen tener algunos rasgos de animales, al punto que simulan comportamientos entre ellos, reacciones, gestos o incluso en la manera en cómo se comunican unos con otros, por lo cual, se ha vuelto común ver a estos con máscaras de diversos animales.

Publicidad

En Bogotá se conoció un video de como algunas personas que se identifican como therian se subieron a una estación de Transmilenio en la calle 34, situación que generó todo tipo de comentarios en este video debido al comportamiento que tuvieron al momento de usar el sistema de transporte.

Mensajes como "los perritos callejeros son más educados", entre otros son las advertencias sobre posibles confrontaciones físicas si se acercan demasiado a otros pasajeros, sobre esta tendencia que hay actualmente en el mundo.

Mira también: Primer therian en Colombia fue entrevistado: el impactante caso del “Hombre Pantera”