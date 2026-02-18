¿Llegó la primera comunidad de therians a Antioquia? tendencia causó revuelo

Seguro te topaste en redes sociales con un afiche lleno de colores y máscaras de animales que citaba a un encuentro en Rionegro. Si te quedaste rascándote la cabeza sin entender qué estaba pasando, no eres el único.

Resulta que una supuesta convocatoria para conformar la primera comunidad de therians en Antioquia se volvió viral, prometiendo incluso un 1er concurso de salto therian frente al Centro Comercial San Nicolás.

El anuncio preguntaba directamente: "¿Con qué animal te identificas?", invitando a la gente a sacar su lado más salvaje. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?



¿Qué es ser therian?

Para que entres en contexto, tienes que saber que los therians son personas que sienten una conexión espiritual o psicológica muy profunda con un animal no humano.



No es que crean que se van a transformar físicamente como en una película, sino que se identifican con la esencia de especies como lobos o felinos.

Esta identidad no es un simple juego o un disfraz; es algo que ellos consideran parte de su ser. Por eso, es común verlos usando máscaras, colas y practicando el quadrobics, que consiste en caminar, correr o saltar en cuatro patas imitando los movimientos animales.

La noticia de la supuesta reunión en Rionegro corrió como pólvora el pasado martes 17 de febrero.

Sin embargo, cuando los medios como EL COLOMBIANO consultaron a la Alcaldía de Rionegro, la respuesta fue un balde de agua fría para los curiosos: ellos no tenían ni idea de quién organizaba eso y confirmaron que no hacían parte del evento.

Todo apunta a que el afiche fue una broma pesada o incluso un experimento con inteligencia artificial que logró su cometido: armar un debate monumental en las plataformas digitales.

Incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decidió meterse en la conversación a través de su cuenta de X.

“Fico” lanzó un dardo directo al comentar que, bajo la lógica de la "autopércepción", pronto alguien exigirá que estos grupos sean reconocidos como minorías, lo que a su juicio podría vulnerar derechos de los demás.

Su postura, generó un choque de opiniones entre quienes lo apoyan y quienes defienden que cada quien es libre de expresarse como quiera mientras no moleste a nadie.

A pesar de que en Colombia no se ven estos grupos desfilando por las calles de manera masiva, expertos en cultura digital explicaron a SEMANA que la tendencia es muy fuerte en nichos virtuales como servidores de Discord y grupos cerrados de Facebook.

Es una movida que ha cobrado mucha fuerza en países como Argentina y México, impulsada por algoritmos de TikTok e Instagram que muestran a jóvenes, generalmente entre los 18 y 30 años, haciendo sus prácticas de quadrobics en plazas públicas.

Así que, aunque el evento en Rionegro parece haber sido más ficción que realidad, el tema dejó claro que las subculturas de la Generación Z están llegando con fuerza a nuestro entorno.

Lo que empezó como un afiche curioso en el Oriente antioqueño terminó destapando una conversación global sobre la identidad, la expresión y los límites de lo que consideramos "normal" en el espacio público. Por ahora, parece que las calles de Rionegro seguirán tranquilas, sin concursos de saltos felinos a la vista.

