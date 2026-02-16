VIDEO: Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'

Karol G llegó a sus 35 años este 14 de febrero de 2026 y, como era de esperarse, no se quedó de brazos cruzados

La celebración fue una locura total. Sofía Vergara, compartió en sus redes sociales el rumbón que se pegaron en una discoteca, posiblemente en Los Ángeles o Miami.

Las dos se veían divinas, vestidas de negro y con toda la actitud de reinas que las caracteriza.



Según se reportó, el reencuentro fue de lo más emocionante, demostrando que la amistad que forjaron grabando la serie "Griselda" para Netflix sigue más firme que nunca.

La actriz colombiana más exitosa en Hollywood y la cantante urbana número uno juntas celebrando la vida.

Pero la fiesta no empezó de noche. A Karol la despertaron con un pastel espectacular decorado con un papagayo rojo, un guiño directo a su álbum Tropicoqueta.

Ella misma puso en su Instagram que estaba súper agradecida con Dios, su familia y todos sus fans por tanto cariño.

En la fiesta nocturna también estuvo Becky G, y las dos se pusieron a cantar su éxito "Mamii", haciendo que todos los asistentes sacaran sus celulares para grabar ese momento épico.

¿Cómo empezó la vida musical de Karol G?

Karol la luchó desde los 5 años haciendo shows en las fiestas de la familia. Su papá, el famoso "Papá G", fue quien la impulsó a presentarse en el Factor XS cuando tenía 14 años. Aunque no ganó, ese fue el empujón para firmar sus primeros contratos.

¿Sabías que incluso fue corista de Reykon? Sí, ella lo vio como una oportunidad gigante para aprender, aunque luego le tocó volver a empezar de cero cuando el equipo del artista dejó de llamarla.

Ese espíritu guerrero es lo que la convirtió en la "Bichota", un término que ella misma define como sentirse sexy, fuerte y empoderada.

Y vaya si le ha funcionado: hoy por hoy, publicaciones expertas dicen que es la artista de su género más rica del mundo, con una fortuna que oscila entre los 25 y 30 millones de dólares.

Además, no solo hace música; con su fundación 'Con Cora', ayuda a mujeres y niñas vulnerables a cumplir sus sueños, demostrando que su corazón es tan grande como su cuenta bancaria.

Desde llenar estadios con su gira 'Mañana será bonito' hasta presentarse en el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo y en el Victoria’s Secret Fashion Show, Karol ha demostrado que es profeta en su tierra y reina en el extranjero.

Así que, si alguna vez dudaste de que los sueños se cumplen, solo mira a Carolina: la niña introvertida de Medellín que hoy, a sus 35 años, tiene al mundo entero cantando sus canciones mientras celebra con las estrellas más grandes de la industria.

