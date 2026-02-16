Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
PADRE CHUCHO APARECE EN SILLA DE RUEDAS
COLOMBIA MAYOR SUBE PAGOS EN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'

VIDEO: Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'

La artista urbana más rica del mundo celebró su cumpleaños por todo lo alto y aquí te contamos los detalles que nadie se quiere perder.

Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'
VIDEO: Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'
Foto: Redes de Sofía Vergara y AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Karol G llegó a sus 35 años este 14 de febrero de 2026 y, como era de esperarse, no se quedó de brazos cruzados

La celebración fue una locura total. Sofía Vergara, compartió en sus redes sociales el rumbón que se pegaron en una discoteca, posiblemente en Los Ángeles o Miami.

Puedes leer: Karol G y Feid protagonizan tenso encuentro en los Grammy 2026 tras su ruptura

Las dos se veían divinas, vestidas de negro y con toda la actitud de reinas que las caracteriza.

Según se reportó, el reencuentro fue de lo más emocionante, demostrando que la amistad que forjaron grabando la serie "Griselda" para Netflix sigue más firme que nunca.

La actriz colombiana más exitosa en Hollywood y la cantante urbana número uno juntas celebrando la vida.

Pero la fiesta no empezó de noche. A Karol la despertaron con un pastel espectacular decorado con un papagayo rojo, un guiño directo a su álbum Tropicoqueta.

Te puede interesar

  1. Secreto del negocio de Karol G
    Karol G y Emilio Valencia
    Foto: imagen tomada de @emiliovalenciachef
    Farándula

    Persona cercana a Karol G revela la verdad detrás de su éxito: “Es clave”

  2. Karol G reveló a Jimmy Fallon que su voz acompañó la infancia de muchos
    Karol G, cantante colombiana
    Foto: Instagram @karolg
    Farándula

    Karol G revela secreto de su pasado y le cambió la infancia a miles de seguidores

Ella misma puso en su Instagram que estaba súper agradecida con Dios, su familia y todos sus fans por tanto cariño.

Publicidad

En la fiesta nocturna también estuvo Becky G, y las dos se pusieron a cantar su éxito "Mamii", haciendo que todos los asistentes sacaran sus celulares para grabar ese momento épico.

Puedes leer: Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja

Publicidad

¿Cómo empezó la vida musical de Karol G?

Karol la luchó desde los 5 años haciendo shows en las fiestas de la familia. Su papá, el famoso "Papá G", fue quien la impulsó a presentarse en el Factor XS cuando tenía 14 años. Aunque no ganó, ese fue el empujón para firmar sus primeros contratos.

¿Sabías que incluso fue corista de Reykon? Sí, ella lo vio como una oportunidad gigante para aprender, aunque luego le tocó volver a empezar de cero cuando el equipo del artista dejó de llamarla.

Ese espíritu guerrero es lo que la convirtió en la "Bichota", un término que ella misma define como sentirse sexy, fuerte y empoderada.

Y vaya si le ha funcionado: hoy por hoy, publicaciones expertas dicen que es la artista de su género más rica del mundo, con una fortuna que oscila entre los 25 y 30 millones de dólares.

Te puede interesar

  1. Vestido de Karol G en Super Bowl aparece en SHEIN; este es su precio
    Vestido de Karol G en Super Bowl aparece en SHEIN; este es su precio
    Foto: AFP
    Farándula

    Vestido de Karol G en Super Bowl aparece en SHEIN; este es su precio

  2. Ruptura de Karol G y Feid
    Sale a la luz una pista sobre quién habría terminado la relación entre Feid y Karol G
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Sale a la luz una pista sobre quién habría terminado la relación entre Feid y Karol G

Además, no solo hace música; con su fundación 'Con Cora', ayuda a mujeres y niñas vulnerables a cumplir sus sueños, demostrando que su corazón es tan grande como su cuenta bancaria.

Desde llenar estadios con su gira 'Mañana será bonito' hasta presentarse en el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo y en el Victoria’s Secret Fashion Show, Karol ha demostrado que es profeta en su tierra y reina en el extranjero.

Publicidad

Así que, si alguna vez dudaste de que los sueños se cumplen, solo mira a Carolina: la niña introvertida de Medellín que hoy, a sus 35 años, tiene al mundo entero cantando sus canciones mientras celebra con las estrellas más grandes de la industria.

Mira también: ¿Karol G y Feid terminaron?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

Chismes

Chismes de famosos

Karol G

Sofía Vergara