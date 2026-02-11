Vestido de Karol G en Super Bowl aparece en SHEIN; este es su precio

Si no estuviste pegado a la pantalla viendo el Super Bowl 2026, te perdiste del terremoto cultural más grande de los últimos tiempos. Resulta que en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la cosa se puso color de hormiga cuando apareció nuestra Karol G bajo el techo de "la casita".

No fue una simple visita; la paisa se metió en esa recreación de los hogares de las abuelas latinas para demostrar que el talento de Medellín está en otro nivel.

La Kalle reportó que este show de Bad Bunny fue algo "mastodóntico" y lleno de simbolismo caribeño, pero la verdad es que todas las miradas se las robó la Bichota con una pinta que parecía sacada de un cuento de hadas moderno.



Si te fijaste bien en la televisión o en las redes, Karol se lanzó al ruedo con una propuesta bien arriesgada. Llevaba un vestido blanco transparente, hecho de gasa y encaje, con un corte todo irregular y asimétrico que parecía que se le estaba deshaciendo encima, pero de una forma muy sofisticada.

Lo más curioso es que el diseño jugaba con la vista, porque tenía un fondo tono nude que te hacía dudar de lo que veías. Según los expertos de moda, el vestido daba la impresión de ser una telaraña construida mágicamente sobre su cuerpo.

¿El vestido de Karol G que utilizó en el Super Bowl es de Shein?

En redes sociales apareció un vestido muy parecido al que ella utilizó, lo que generó dudas sobre si se trataba del diseño original de La Bichota. Sin embargo, no es así. El vestido que lució pertenece a una reconocida marca, mientras que el modelo que circula en Shein es solo una versión similar.

Aunque no es el mismo diseño, sí guarda un gran parecido, por lo que muchos fanáticos que desean recrear el estilo de Karol G podrían optar por adquirirlo a través de la aplicación.

No obstante, al realizar la búsqueda en Shein, el vestido no aparece disponible. Aun así, la imagen continúa circulando en redes sociales, y hasta el momento no se sabe con certeza si el producto es real o si está disponible en Colombia.

¿El vestido de Karol G que utilizó en el Super Bowl es de Shein? Foto: Redes sociales

¿Cuánto cuesta el vestido de Karol G que utilizó en 'La Casita' de Bad Bunny?

Esta prenda es el 'Clementia Maxi Dress' de la marca de lujo belga Ann Demeulemeester. ¿Y cuánto cuesta el chistecito? Pues nada más y nada menos que unas 1.184 libras esterlinas, lo que vienen siendo unos 5.917.486 pesos colombianos.

Esta marca, que ahora tiene como director creativo a Stefano Gallici, se caracteriza por pasarle por encima a las tendencias y ofrecer algo mucho más personal y rebelde.

Pero la Bichota no se quedó solo con el vestido. Para que la percha le quedara completa, se mandó unos accesorios XL que pesaban de solo verlos: collares y brazaletes de cadenas doradas por montones, y una cruz gigante en el cuello que era el centro de todo.

En los pies, se puso unas sandalias de tiras brillantes que le subían por las pantorrillas, dándole ese toque de elegancia que se necesitaba para estar en un VIP tan exclusivo.

Y es que tú no te imaginas con quién estaba rodeada en esa tarima. Al lado de Karol G estaban figuras de la talla de Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko.

Hasta Cardi B se dejó ver por ahí con un collar de diamantes que brillaba más que el sol, mientras Ricky Martin se lucía con un look todo blanco cantando sus éxitos. En las gradas, hasta Kendall Jenner estaba pendiente de lo que pasaba, luciendo unos pantalones capri muy relajados.

Fue un momento de mucha unión y orgullo. Aunque Karol G y Feid han tenido sus roces recientes y encuentros tensos en los Grammy, ella se mostró empoderada y natural, con su melena semi rubia suelta y un maquillaje bronceado muy sutil.

