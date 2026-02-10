Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es la colombiana que participó junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl

Ella es la colombiana que participó junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl

Conoce quién fue la colombiana que participó en la presentación que realizó el cantante de Puerto Rico en uno de los show más vistos del año.

María Díaz participó en el Super Bowl
Ella es la colombiana que participó junto a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl
Foto: imagen tomada de @emmanuel.lopez.alonso
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Uno de los espectáculos que mayor visibilidad tiene es el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, en el cual estuvo cargado de simbolismo por parte de Bad Bunny. Ante esto, se conoció que Colombia participó en este evento gracias a la participación de María Díaz, bailarina bogotana de 33 años.

Tanto es así que durante 13 minutos, la bailarina bogotana demostró su talento en el Levi’s Stadium, acompañando a figuras de la talla de Bad Bunny y Lady Gaga. Ante esto, se conoció que la colombiana tuvo que pasar por un largo camino para llegar a integrar este rol y lo mencionó en una nota de Noticias Caracol.

Puedes leer: Así fue la coincidencia entre modelo ligada a Nodal y Ángela Aguilar que dio de qué hablar

María Díaz en el Super Bowl 2026

La bogotana explicó en una entrevista que para llegar al escenario del Super Bowl 2026 fue un proceso exigente, debido a que el cantante de Puerto Rico, había puesto ciertas condiciones al personal que iba a participar en el show de medio tiempo. Pese a esto, se presentó y superó el proceso.

Posteriormente, se sometió a una preparación intensiva de tres a cuatro semanas de ensayos, con el fin de poder realizar su coreografía de la mejor manera. Al punto que ella estuvo dentro del selecto grupo de más de 150 bailarines que representaron la diversidad de naciones como Chile, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Sin embargo, pese a poder tener de cerca a los reconocidos artistas, reveló que el contacto fue muy limitado debido a la precisión requerida en el montaje, pese a esto, María Díaz reveló que Bad Bunny y Lady Gaga son muy buenas personas, en los breves momentos que compartieron.

Puedes leer: ¿Fue real la boda en el Super Bowl 2026? Bad Bunny revela la verdad de su presentación

“Bad Bunny es más que solo un artista, es un movimiento. Bad Bunny nos representa a cada uno de nosotros que estamos luchando por los sueños”, aseguró.

¿Cuál es la carrera de María Díaz?

Por otro lado, se conoció que la trayectoria de María Díaz inició a los tres años y, a los diez, emigró junto a su madre desde Colombia hacia California, Estados Unidos. En el cual, este cambio de vida le exigió aprender un nuevo idioma y adaptarse a una cultura distinta, retos que forjaron su carácter resiliente.

Así mismo, comentó que posee una formación académica de 12 años en estudios universitarios en disciplinas como Fisioterapia, Kinesiología y Danza. Además, su experiencia previa incluye haber sido asesora del equipo creativo de la película de Disney, Encanto, donde aportó su conocimiento cultural sobre las raíces colombianas.

Finalmente, María resaltó que la participación de Bad Bunny en el Super Bowl, es muy importante para quienes están fuera de su hogar y necesitan un mensaje de apoyó. Así mismo, de aquellos que siguen en sus países de origen.

Mira también: Él es el jugador de Los Patriots que llegó esposado y descalzó al Super Bowl

