Mhoni Vidente advierte sobre un posible atentado contra Bad Bunny, ¿qué le espera?

El fenómeno mundial conocido como Bad Bunny se encuentra en el ojo del huracán, pero no precisamente por un nuevo álbum o una gira internacional.

Según las más recientes predicciones de Mhoni Vidente, el astro puertorriqueño podría ser víctima de un atentado, una noticia que ha encendido las alarmas entre su masiva base de fanáticos y el mundo del entretenimiento.

Esta advertencia se suma a una serie de revelaciones personales que pintan un panorama de contrastes para el cantante durante este 2026.



¿Qué dijo Mhoni Vidente de Bad Bunny?

La vidente, quien realiza sus sesiones de predicción totalmente en vivo a través de plataformas como el canal de El Heraldo de México, ha sido enfática en que el destino de Benito Martínez (nombre real del artista) enfrenta sombras peligrosas que podrían manifestarse de forma violenta.

Aunque no se detallaron los motivos exactos detrás de esta amenaza, la mención de un atentado sugiere un nivel de riesgo que va más allá de los incidentes comunes en la vida de una superestrella.

Lo curioso de esta predicción es que llega justo cuando la vida personal del cantante parece estar atravesando un capítulo de estabilidad y compromiso. Mhoni Vidente reveló que Bad Bunny ya porta un anillo de bodas, confirmando que se habría casado en secreto con su pareja, Gabriela.

Pero las noticias no terminan ahí: la pitonisa también aseguró que la joven está embarazada, lo que convertiría al intérprete de "Monaco" en padre próximamente.

Esta mezcla de luz y sombra es característica en las lecturas de Mhoni. Mientras por un lado celebra la formación de una familia para el cantante, por otro advierte que el éxito y la visibilidad extrema lo han puesto en una posición vulnerable frente a fuerzas negativas o individuos que buscarían dañarlo.

La noticia del posible atentado ha generado una gran conversación en redes sociales bajo el hashtag #PregúntaleAMhoni, donde los seguidores buscan más detalles para entender cómo proteger al ídolo de la música urbana.

La seguridad de Bad Bunny se vuelve ahora una prioridad, especialmente considerando que la vidente suele acertar en eventos de gran magnitud que afectan a figuras públicas.

En un año marcado por movimientos astrológicos intensos y predicciones de sismos y cambios políticos, la advertencia sobre el "Conejo Malo" destaca como uno de los puntos más críticos para la industria musical.