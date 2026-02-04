Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

Este 3 de febrero se llevó a cabo un encuentro diplomático en la Casa Blanca entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Mientras ambos líderes discutían diferentes temas, Mhoni Vidente lanzó una predicción sobre el futuro del país latinoamericano.

La reunión, celebrada el martes 3 de febrero de 2026, se centró en asuntos críticos para la región como la migración, el restablecimiento de relaciones bilaterales, el comercio y la lucha contra las drogas. Además, un punto neurálgico de la conversación fue la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante el evento, el presidente Trump mostró una actitud cordial, entregando a Petro una fotografía firmada con un mensaje que calificaba el encuentro como un "gran honor" y reafirmaba su aprecio por Colombia. Por su parte, Petro reflexionó en sus redes sociales sobre que seguirá en esta situación.



Por otro lado, el mandatario nacional compartió un regaló que le dio Trump, “Gustavo: Un gran honor. Yo amo Colombia”. El presidente colombiano también mostró otra imagen de un libro que recibió como obsequio, una copia de Trump: The Art of the Deal, firmada por Trump con el mensaje “You are great”

Así mismo, una gorra que tenía el lema de “Make America Great Again”. Según relató el mandatario colombiano en una entrevista con Caracol Radio, decidió escribirle una letra “S” a la palabra América para transformarla en “Américas”.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente ante esto?

Por medio de sus redes sociales. Mhoni Vidente analizó detalladamente una de las fotografías principales del encuentro en el Salón Oval, donde Petro aparece junto a Trump y miembros del gabinete norteamericano. Según la vidente, la imagen es una sentencia clara para el futuro electoral de Colombia.

Inicialmente, la vidente afirmó de manera tajante que la izquierda ha perdido definitivamente toda oportunidad en las próximas elecciones presidenciales, donde mencionó que tras acabar su mandato, Gustavo Petro se irá de Colombia. Afirmando que "vivir tranquilo en Miami o España".

Ante este mensaje se suma a un clima de incertidumbre donde las encuestas ya empiezan a dibujar el tablero de poder. Entre los nombres que puntean la intención de voto se encuentran, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo además de otros nombres de sectores como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

Por ahora, el gobierno continúa su agenda internacional, mientras la ciudadanía espera conocer los resultados electorales en los próximos meses.