Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
FAMILIA DE YEISON JIMÉNEZ TOMA DECISIÓN JURÍDICA
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

La reconocida vidente volvió hablar nuevamente sobre el futuro del país y además hizo una predicción del actual mandatario del país.

Mhoni Vidente habla de Petro
Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Este 3 de febrero se llevó a cabo un encuentro diplomático en la Casa Blanca entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Mientras ambos líderes discutían diferentes temas, Mhoni Vidente lanzó una predicción sobre el futuro del país latinoamericano.

La reunión, celebrada el martes 3 de febrero de 2026, se centró en asuntos críticos para la región como la migración, el restablecimiento de relaciones bilaterales, el comercio y la lucha contra las drogas. Además, un punto neurálgico de la conversación fue la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Puedes leer: Petro revela el regalo inesperado que recibió de Trump en la Casa Blanca: "Américas"

Durante el evento, el presidente Trump mostró una actitud cordial, entregando a Petro una fotografía firmada con un mensaje que calificaba el encuentro como un "gran honor" y reafirmaba su aprecio por Colombia. Por su parte, Petro reflexionó en sus redes sociales sobre que seguirá en esta situación.

Te puede interesar

  1. Donald Trump y Gustavo Petro: Lista Clinton
    ¿Donal Trump puede retirar a Petro de la lista Clinton?
    Foto: AFP, fotomontaje La Kalle
    Internacional

    ¿Puede Donald Trump retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton según la ley de E.E.U.U?

  2. Balance entre la reunión de Petro y Trump
    Revelan primeros detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Positiva”
    Foto: foto tomada de Presidencia
    Internacional

    Revelan primeros detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Positiva”

Por otro lado, el mandatario nacional compartió un regaló que le dio Trump, “Gustavo: Un gran honor. Yo amo Colombia”. El presidente colombiano también mostró otra imagen de un libro que recibió como obsequio, una copia de Trump: The Art of the Deal, firmada por Trump con el mensaje “You are great”

Así mismo, una gorra que tenía el lema de “Make America Great Again”. Según relató el mandatario colombiano en una entrevista con Caracol Radio, decidió escribirle una letra “S” a la palabra América para transformarla en “Américas”.

Publicidad

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente ante esto?

Por medio de sus redes sociales. Mhoni Vidente analizó detalladamente una de las fotografías principales del encuentro en el Salón Oval, donde Petro aparece junto a Trump y miembros del gabinete norteamericano. Según la vidente, la imagen es una sentencia clara para el futuro electoral de Colombia.

Puedes leer: El detalle de llegada de Petro a la Casa Blanca que no pasó desapercibido; ¿ninguneado?

Publicidad

Inicialmente, la vidente afirmó de manera tajante que la izquierda ha perdido definitivamente toda oportunidad en las próximas elecciones presidenciales, donde mencionó que tras acabar su mandato, Gustavo Petro se irá de Colombia. Afirmando que "vivir tranquilo en Miami o España".

Te puede interesar

  1. Alias Pipe Tuluá fue extraditado antes de la reunión Petro y Trump
    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

  2. Ana del Castillo cuestiona al presidente Gustavo Petro
    Gustavo Petro y Ana Del Castillo
    Foto: captura de video Wall Street Wolverine e Instagram Ana del Castillo
    Nación

    Ana del Castillo cuestionó contundentemente a Gustavo Petro tras comentarios 'religiosos'

Ante este mensaje se suma a un clima de incertidumbre donde las encuestas ya empiezan a dibujar el tablero de poder. Entre los nombres que puntean la intención de voto se encuentran, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo además de otros nombres de sectores como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

Por ahora, el gobierno continúa su agenda internacional, mientras la ciudadanía espera conocer los resultados electorales en los próximos meses.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mhoni Vidente

Gustavo Petro

Donald Trump