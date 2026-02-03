¿Puede Donald Trump retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton según la ley de E.E.U.U?

El martes 3 de enero de 2026 se llevó a cabo la reunión entre los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Gustavo Petro de Colombia, en medio de un escenario marcado por tensiones diplomáticas y decisiones administrativas que impactan la relación bilateral.

En 2025, el presidente Gustavo Petro fue objeto de sanciones administrativas por parte del Gobierno de Estados Unidos, una decisión que también incluyó a otros funcionarios de alto nivel de su administración.

Por lo que uno de los temas que rodean este encuentro es la situación de la visa provisional otorgada a Gustavo Petro, asunto que se suma al debate sobre las sanciones y las facultades del Ejecutivo estadounidense. El diálogo entre ambos gobiernos se dio como un espacio para abordar asuntos de cooperación, política antidrogas y otros temas de interés común.



¿Qué es la Lista Clinton?

La llamada Lista Clinton es un nombre común en medios para referirse a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esa lista incluye personas y entidades con las que queda prohibido hacer transacciones financieras o comerciales con empresas y ciudadanos estadounidenses, y sus activos bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados.

En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al presidente colombiano Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como parte de esas designaciones.

El gobierno de EE. UU. argumentó que esa medida respondía a la falta de acciones sólidas contra el narcotráfico y los riesgos asociados a la producción y tráfico de drogas hacia ese país.

La inclusión de un jefe de Estado en esa lista es inusual y ha generado una fuerte polémica política y diplomática entre Bogotá y Washington.

¿Puede Trump sacar a Petro de la Lista Clinton?

Según expertos en sanciones internacionales, la autoridad para incluir o excluir nombres en la lista SDN proviene del poder del presidente de Estados Unidos sobre política exterior y seguridad nacional. En la práctica, esa facultad se ejerce a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y de órdenes ejecutivas que firma el presidente.

Eso significa que:



El presidente tiene la potestad de modificar, ajustar o revocar sanciones establecidas por órdenes ejecutivas anteriores.

sanciones establecidas por órdenes ejecutivas anteriores. La lista es administrada por la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, pero esa entidad actúa bajo la dirección del Ejecutivo y puede seguir o reinterpretar directrices del presidente.

pero esa entidad actúa bajo la dirección del Ejecutivo y puede seguir o reinterpretar directrices del presidente. El procedimiento formal de exclusión (delisting) incluye pasos administrativos y técnicos, pero no es independiente de la voluntad política.

En la práctica, el proceso de sacar a alguien de la lista SDN no solo depende de un procedimiento técnico, sino que también puede estar influido por decisiones políticas y estratégicas del gobierno estadounidense.

¿Cómo funciona el proceso de exclusión de la lista?

La exclusión de la lista SDN, conocida como delisting, puede ocurrir de dos maneras:



Canal administrativo: la persona sancionada presenta una solicitud formal ante la OFAC, junto con pruebas de que ya no realiza o no realizó las actividades que motivaron la sanción. La OFAC evalúa ese caso de forma técnica. Intervención directa del presidente: dado que la lista y las sanciones obedecen a órdenes ejecutivas, el presidente puede ordenar la exclusión directa o emitir una nueva orden que modifique la anterior.

Aunque el procedimiento formal suele ser administrativo, la decisión final depende en gran medida de factores políticos y de seguridad nacional, y el presidente puede priorizar o acelerar casos si lo considera beneficioso para la política exterior de Estados Unidos.

Relación política entre Donald Trump y Gustavo Petro

La inclusión de Gustavo Petro en la lista ha sido acompañada por fuertes declaraciones por parte de Donald Trump, quien ha cuestionado la lucha contra el narcotráfico de Colombia y ha argumentado que las políticas del presidente colombiano no han sido suficientes para detener el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Petro, por su parte, ha calificado la decisión como motivada políticamente y ha rechazado las acusaciones que hay tras la sanción, argumentando que su trayectoria incluye años de lucha contra el narcotráfico y que la medida es una herramienta de presión política.

Además, el gobierno colombiano ha enviado solicitudes formales a las autoridades estadounidenses pidiendo explicaciones y la exclusión de Petro de esa lista.



Factores que influyen en la posibilidad real de que Trump retire a Petro de la Lista Clinton

Aunque el presidente tiene la autoridad en teoría para ordenar el retiro de la lista, el contexto no depende únicamente de la voluntad personal de Trump:



Las decisiones de sanciones suelen considerar la política de lucha contra el narcotráfico, aspectos de seguridad nacional y relaciones bilaterales entre Estados Unidos y otros países.

aspectos de seguridad nacional y relaciones bilaterales entre Estados Unidos y otros países. La inclusión de un presidente extranjero, aún más cuando se trata de un país aliado, genera implicaciones diplomáticas complejas y no es una acción que se revoque de manera automática sin condiciones claras.

aún más cuando se trata de un país aliado, genera implicaciones diplomáticas complejas y no es una acción que se revoque de manera automática sin condiciones claras. El proceso de exclusión puede tomar tiempo técnico y negociaciones diplomáticas, incluso si el presidente está dispuesto a ordenar el cambio desde la Casa Blanca.

Por eso, aunque un presidente puede influir o incluso ordenar el retiro de nombres de la lista, no es una decisión puramente individual ni instantánea, sino el resultado de un balance entre factores legales, diplomáticos y estratégicos.

