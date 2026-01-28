Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

Un video de Gustavo Petro se volvió viral tras incluir reflexiones personales durante un acto oficial, incluso con referencias religiosas, lo que desató polémica y debate en redes.

Gustavo Petro habla de su intimidad y de su manera de conquistar mujeres
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: capturas de video Wall Street Wolverine
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

En un acto público realizado el martes 27 de enero de 2026 en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una amplia atención en redes sociales tras unas declaraciones sobre temas personales durante su intervención.

El evento, que tenía como propósito la reapertura del Hospital San Juan de Dios como un centro de investigación e innovación, terminó siendo difundido en video por lo que algunos usuarios consideraron fuera del contexto institucional original.

Puedes leer: Salario mínimo entra en debate judicial, ¿qué tan viable es que lo tumben?

Video de Gustavo Petro hablando de cómo es en la intimidad

El material que se volvió viral contiene fragmentos del discurso de Petro en los que, además de referirse a asuntos relativos al acto oficial, incluyó comentarios sobre su perspectiva de las relaciones personales y aspectos de la vida íntima.

En uno de esos tramos, el mandatario afirmó: “Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, vinculando la inteligencia con lo que, en su opinión, sería una forma de ser apreciado afectivamente.

Puedes leer: Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

Hasta el momento, no se registra un pronunciamiento adicional del presidente que contextualice o amplíe el contenido de esas frases en relación con su intervención formal, más allá de lo que se observa en el video viralizado

Hasta el momento, no se registra un pronunciamiento adicional del presidente que contextualice o amplíe el contenido de esas frases en relación con su intervención formal, más allá de lo que se observa en el video viralizado

Mira también: Gustavo Petro salió a pedir disculpas por cómo se refirió a una parte íntima de las mujeres

