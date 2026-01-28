Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

En un acto público realizado el martes 27 de enero de 2026 en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una amplia atención en redes sociales tras unas declaraciones sobre temas personales durante su intervención.

El evento, que tenía como propósito la reapertura del Hospital San Juan de Dios como un centro de investigación e innovación, terminó siendo difundido en video por lo que algunos usuarios consideraron fuera del contexto institucional original.

Video de Gustavo Petro hablando de cómo es en la intimidad

El material que se volvió viral contiene fragmentos del discurso de Petro en los que, además de referirse a asuntos relativos al acto oficial, incluyó comentarios sobre su perspectiva de las relaciones personales y aspectos de la vida íntima.



En uno de esos tramos, el mandatario afirmó: “Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, vinculando la inteligencia con lo que, en su opinión, sería una forma de ser apreciado afectivamente.



En el mismo segmento, Petro introdujo lo que describió como una reflexión sobre la manera de conquistar, asegurando que según él “nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando” y haciendo una comparación sobre percepciones de belleza entre mujeres europeas y latinoamericanas.

El presidente también formuló, en otro momento del discurso, una referencia a la figura religiosa de Jesús, expresando su opinión personal sobre aspectos afectivos: “Yo creo que Jesús hizo el amor. Sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.

Además de esos puntos, Petro se dirigió indirectamente a su vida íntima desde una postura general sobre privacidad, declarando: “No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama… Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama… Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”.

Hasta el momento, no se registra un pronunciamiento adicional del presidente que contextualice o amplíe el contenido de esas frases en relación con su intervención formal, más allá de lo que se observa en el video viralizado

