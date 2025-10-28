Petro reacciona a renuncia de señorita Antioquia: "Hay que tener cerebro y cultivarlo"

La renuncia de Laura Gallego Solís, hasta hace poco Señorita Antioquia, sigue generando reacciones en todo el país. El tema se volvió aún más mediático luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara públicamente con un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales.

En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario escribió:

“Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo”.

Petro agregó que, por haber expresado esa idea anteriormente, un juez le pidió retractarse, pero reafirmó su posición diciendo que se trata de “una verdad científica”, asegurando que la belleza “no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía y debe ser limpia”.

El comentario del presidente se dio pocas horas después de que Laura Gallego renunciara oficialmente a su título como representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, tras la polémica generada por un video en el que aparece haciendo comentarios fuertes contra Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Trino de Petro sobre renuncia de srta Antioquia

En redes sociales circularon clips donde Gallego, de 27 años, participaba en conversaciones políticas con tono provocador. En uno de los fragmentos más comentados, se le escucha decir frases como:

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”

Sus palabras, pronunciadas antes de ser elegida como Señorita Antioquia, despertaron una ola de críticas, por lo que muchos calificaron como un discurso agresivo. Otros, en cambio, defendieron su derecho a la libertad de expresión.

Tras el escándalo, Laura Gallego presentó su carta de renuncia, explicando que su nombre se había convertido en un tema de debate nacional y que no quería afectar la imagen del certamen.

“Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina”, expresó en su comunicado.En una entrevista con W Radio, la abogada aclaró que sus expresiones fueron una “analogía desafortunada” y afirmó:

“No estoy de acuerdo con la violencia, y tampoco creo que Colombia en este momento necesite más de eso”.

El pronunciamiento del Concurso Nacional de Belleza

Por su parte, la organización del Concurso Nacional de Belleza emitió un comunicado recordando que ninguna candidata está autorizada a expresar opiniones políticas públicas durante el proceso, pues su rol debe centrarse en la representación cultural y social de sus departamentos.

Aunque el certamen no profundizó en los motivos internos de la renuncia, sí recalcó su compromiso con los valores de respeto y neutralidad.

